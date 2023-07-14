مكي المغربي: مصر أثبتت أنها دولة رائدة ومحنكة





أثبتت مصر أنها دولة رائدة ومحنكة مجددا، تركتهم يشطحون ويفشلون ويطالبون بالمستحيل، ثم جاءت بالممكن والمستطاع.

تركتهم يضربون رأسهم في “الحيط” ثم فتحت لهم الباب وقالت لهم تفضلوا هنالك مدخل طبيعي لحل الأزمة.

ويقول المثل السوداني “رفيقك كان سبقك بالزراعة، أسبقوا بالحش”. هذا الفرق بين دولة عمرها 7 ألف سنة، ودولة عمرها 7 ألف يوم غير محسوب الجمع والأعياد وأيام سباق الهجن.

مكي المغربي