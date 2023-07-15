ايثار: بسبب الحرب إنسان غرب السودان يعاني ضعفي العذاب





نعلم جميعا المرحلة الحرجة والخطيرة التي تمر بها البلاد ويدفع المواطن الثمن الأفدح والأغلى في روحه وأمنه وأمانه وأرضه،بينما يعاني جميع السودانين من هذه الحرب ،إلا إن إنسان غرب السودان يعاني ضعفي العذاب ونالت ولاية غرب دارفور النصيب الأكبر ،حيث لجأ مواطني الولاية خاصة مدينة الجنينة وتلتها باقي المدن والمحليات إلى شرق تشاد،حيث توزعوا على أربعة معسكرات، أكبرهم معسكر أدري ٢/معسكر قونقور ٣/معسكر كفرون ٤/معسكر أوروتا ،يقطن فيهم مايفوق ال٢٥٠ألف لأجئ جلهم من النساء والأطفال

الداء الأكبر والأعظم والاخطر الذي يهددهم اكثر من الجنجويد و الرصاص ودانات ال ار بي جي هو الجوع

الجوع يحيط بهم من كل إتجاه ،وصل بنا الحال انه مع وجود الملاريا sever malaria وبعض الامراض التي تتسبب أدويتها كواحد من اعراضها الجانبية في خفض السكر بالدم،وبرغم سؤ الحالة الصحية وضرورة استخدام هذا الدواء خاصة الملاريا الوخيمة الا اننا لا نستطيع صرف العلاج بسبب الجوع ,نجد أنفسنا بين أمرين أحلاهما مر،فسنقتلهم بدلا عن مداوتهم ،ونداويهم ونقود لموتهم

منظمات الأمم المتحدة خاصة UNHCR, WFP ،قالوها صراحة أن هذه الأزمة فوق طاقتنا، Beyond our capacity

أغيثوهم ، فالجوع يقتلهم ويفتك بهم ،

أدعموا كل بمقدرته

#أغيثوا -معسكرات أدري

#الجوع -يفتك

ايثار خليل ابراهيم