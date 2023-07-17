مدير مونتكارلو بالخرطوم: مالذي فعلناه حتي يقاتل الدعم السريع في بيوتنا!!





مالذي فعلناه حتي يقاتل الدعم السريع في بيوتنا!!

مالذي فعلناه حتي يقاتل الدعم السريع في بيوتنا !!!فنحن عٌزّل سلاحنا القلم !وفي بلاط صاحبة الجلالة نعمل بكل مهنية وتجرد …جنودٌ مدججون بالسلاح اوسطهم يحمل ساطورا في يده وجميعهم بزي قوات الدعم السريع المعهود وسياراتهم منزوعة اللوحات والارقام هجموا عليّ في منزلي المتواضع…

صاح اوسطهم ملوحاً بساطوره (يابشر افتح الباب يابشر ) وعيناه يتطاير منها الشرر …فتحت له الباب اثاروا فينا الرعب ثم مضوا …عادوا في اليوم الثاني في العاشرة صباحاً …. حينها خرجت لاحضر (طبق فول ) وبعض خبز لصغيري وحين عودتي للمنزل وجدتهم دخلو ه وروعوا ابني الصغير حطموا الابواب ودخلو الغرف وحملو كل ما يستطيعون. اموالي …الابتوب اجهزتي هواتفي اللوحية والسماعات ومعدات العمل وو والخ … ثم احاطوا لدي عودتي وجميعهم وبصوت واحد (جيب مفتاح السيارة ) كان معهم كهربائي سيارات ومكنيكي. اخرجوها من جراج جاري مقطورة (بسيارة برادو خاصتهم) كانها ملك لهم …لم يعلموا انها (حصيلة سنوات عمري العملية ) لاكمل حلم تغطية الاحداث في كل انحاء بلادي …

حدثني الجيران انهم كانوا يبحثون عني بالاسم !! اخذوها ولم يكتفوا ثم عادوا في اليوم الثالث وواصلوا تنظيف ماتبقي من منزلي …لم يتركوا شيء سوي الحسرة والندم ليس علي فقد المال …لكن علي استباحة الابرياء؛ اموالهم ؛وممتلكاتهم دون اي جريرة …

الان نحن نازحين مجبرين …اوصدنا ابواب بيوتنا التي نحب …وخرجنا هائمين في ارض الله بلاذنب …ولاحول لنا ولاقوة …

اتقدم ببلاغي لقائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو ولشقيقة عبدالرحيم …وليوسف عزت المستشار السياسي ولقائد عمليات الضبط في الدعم السريع …مالذي فعلناه حتي يقاتل الدعم السريع في بيوتنا !!! واي نوع من الديمقراطية نبشر بها انفسنا ؟ وابناء وطننا !

نحمد الله علي سلامة ابنائنا واجسادنا ! …اللهم اليك نشكوا. فاجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيراً منها

ولاحول ولاقوة الا بالله

Islam Abdelrahman

مدير مكتب راديو مونتكارلو بالخرطوم