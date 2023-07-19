في الفترة الانتقالية سمحوا للدعم السريع بمضاعفة قوته المادية والسياسية والبشرية





لم تكن مثل هذه التعليقات منا محض سلبية وانما كانت تنبيه للطبقة المدنية الحاكمة لتحد من توسع الجنجويد ولا تسمح لهم بالتمدد. ولكنهم لا يسمعون فسمحوا في الفترة الانتقالية للدعم السريع بمضاعفة قوته المادية والسياسية والبشرية،

بل سمحوا للفريق دقلو برئاسة اللجنة الاقتصادية واحتكار ملف السلام واحتكار تصدير الذهب وتأسيس سياسة خارجية مستقلة عن الدولة السودانية. ولم يكتفوا بذلك، بل شارك مدنيو الفترة الانتقالية في احتفالات تخريج نفس الجنود الجنجويد الذين روعوا الاسر السودانية لاحقا.

معتصم اقرع

