امين حسن عمر: ‏لا يكفي خروجهم من البيوت

‏لا يكفي خروجهم من البيوت

‏لا لا يكفي ان يخرجوا من بيوتنا …نريدهم ان يخرجوا من حياتنا المدنية والعسكرية ضربة لازب …لا نريدهم في جيشنا ولا في ساحتنا السياسية …فهم نقيض المدنية …وعار على العسكرية السودانية..ولاغرو فسوادهم الغالب أجانب جهلاء.

It is not enough

No, it is not enough for them to leave our homes…we want them to leave our civil and military life as well …we do not want them in our army or in our political arena…they are the antithesis of civility…and a disgrace to the Sudanese military.

د. امين حسن عمر