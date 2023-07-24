عائشة الماجدي: جنرال من الجيش في يد الجنجويد





تابعنا تداعيات إعتقال الفريق ركن / مبارك كوتي المفتش العام للقوات المسلحة السودانية الذي إعتقلته مليشيا الجنجويد في اليوم الأول للحرب عندما أطلق الدعم السريع المتمرد أول طلقة للحرب بدأ أولاً بإعتقال كل الضباط جيران المتمرد حميدتي في السكن خانهم وغدر بهم في ثانية وتهكم عليهم وعلي أسرهم في مشهد لا يشبه الرجال ولكن يبقي السؤال الأهم أين الفريق مبارك كوتي يا مليشيا ؟؟

وعلي حسب ما جاء في صحيفة (السوداني ) في الاسابيع الماضية أن هناك مصادر تُشير لتصفية الفريق مبارك كوتي من قِبل المليشيا !!

وأن الصليب الأحمر خاطب مليشيا الدعم السريع عن خبر التصفية ولم ترد ؟

وخاطبت الوساطة ( الامريكية والسعودية ) حول ذات الموضوع ولم ترد المليشيا ؟

وتابعنا بيان لأهلنا النوبة يستفسروا فيه عن وضعية إبنهم الفريق مبارك كوتي ويتسألون عن صحة فرضية تصفيته من قِبل الدعم السريع ؟

كل هذه التساؤلات أعلاه تجلعنا كلنا نصدق ترجيح فرضية أن مليشيا الدعم السريع المتمردة قد فعلت ما لا يحمد عقباه بسيادة الفريق مبارك وعدم ردهم وتجاهلهم بالرد علي كل الوساطات يؤكد فعلتهم الشنيعة !!

تصرفات الدعم السريع تثبت أنهم أول من اطلقوا طلقة الحرب وأنهم هجروا المواطنيين الشرفاء من بيوتهم وإنتهكوا الحرمات وسرقوا ويتموا ونهبوا وأغتصبوا هؤلاء لا أمان لهم إذا كان غدروا بجيرانهم مثل الفريق مبارك ..

خيانة الشرف والقسم وصمة المليشيا

ونكرر نسأل أين الفريق ركن مبارك كوتي يا مليشيا ؟

علي أهل النوبة أن يتحركوا ويتحزموا لمعرفة مصير أبنهم المعتقل عند الدعم السريع المتمرد !!!

عائشة الماجدي