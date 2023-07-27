كم شوال دقيق وفنطاس (عًرق ودم) دعم من الغازي لكبير القوم ورجل الطار طرورة أمدر!!





مهمآ برر مايُسمى شيخ الأمين أو من هُم ( حٍواره) فإن العامة تعلم بأن للرجل إرتباط وثيق بالإمارات وعلاقات قوية مع قائد مليشيا الجنجويد وهذه يعلمها القاصي والداني !! ما إرتكبته مليشيا الجنجويد في حق الشعب السوداني كفيل بأن يمحوا كل سالفه وأن يقطع صٍلة الرحم ،، إن وجه المليشيا كان مصطنعاً مغشوش بتراكيب الإعلام الزائفه ولكنه في باطنه وأصله وجه كريه قبيح فالأيدي الممتلئة بالدماء لايُمكن أن تُصافًح ولكن تُقطع !! فالحياة أصلها مواقف ومواقف البعض ركيكه مبنية ع المصلحه وبيع الآخر وموقف مايُسمى بشيخ الأمين في تقديري وتقدير ملائين الناس ماهو إلا موقف مُهادن ومتزلف وخانع !!

لايمكن أبدآ خلط ،، إحتواء الناس وقضاء حوائجهم بالأكل والشرب والرقص ع النوبا وبإسم التصوف لتكون مًدخلاً للتبرير للمواقف فالمعادن الأصيله لاتصدأ ويظهر لمعانها عند الملمات والإحن ،، وبعضهم قبٍل العطية وإرتضى بأن يكون مطية لتلميع وتغبيش الواقع بغسل دماء الأبرياء من العامه ودماء الرجال خاصه من على يد مليشيا جنجويد مقابل ،، كم شوال دقيق وباقة زيت وكيسين عدس وفنطاس دم وعًرق أهل السودان الأبرياء !!

✍️تبيان توفيق الماحي