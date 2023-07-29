حمور زيادة: حميدتي لو ميت او حي، هو مجرم





من حيث الفرضيات ممكن جداً حميدتي يكون ميت او مصاب او مختبئ في مكان خوفاً من التصفية.

لكن بالنسبة لي موتو او اصابتو ما خبر يتلقي في صفحات الفيس بوك، وما تعرف بيهو دول كتيرة واستخباراتها، وبالتالي وسائل اعلامها.

صعب بالنسبة لي يكون ميت او مصاب ليهو شهر وزيادة، ويكون “ود البلد ود البلد” العندو ١٧ صديق في فيس بوك وبيكتب في قروب “الجيش جيش السودان” عارف حميدتي مات، ورويترز ما عارفة!

خبر بالحجم ده ما بدس. واذا في اي شكوك حول موتو كنا حنلقى تقارير اخبارية بتناقش الشكوك دي. زي التقارير البتناقش اختفاء وزير الخارجية الصيني. وزي تقارير اختفاء جوزيف كوني زمان.

فطالما القصة دي شغالة بس في قروبات الاسر في واتساب، وقروبات المناطق في فيس بوك فهي بالنسبة لي كلام فارغ. في جهات اعلامية مهنية واكثر موثوقية من قريبك البيحلف في قروب الاسرة انو مات وادفن.

الشي التاني بالنسبة للفيديو فيعني الجنجويد بيدفعوا حوالي ٥ مليون دولار لشركة علاقات عامة كندية، حيغلبم يبفركوا فيديو بجودة ممتازة؟ كيف يعني فيديو مفبرك يشوفو صديقك في فيس بوك يعرفو مفبرك؟ امشي شوف فيديوهات ال Deep Fake البيعملوها افراد هواة زابطة كيف، خليك من جهة مخابراتية او ثرية زي الجنجويد. خاصة البلابسة البيقولو نص كوكب الارض داعم الجنجويد ضد جيشنا الوطني. انت مصدق انو الولايات المتحدة داعمة حميدتي ماديا ودبلوماسيا، لكن غالبا تفبرك فيديو يقنعك؟

طيب يعني هو حي وله ميت؟ بفتكر البيقول ميت هو المحتاج يثبت. طيب لو حي ما بظهر ليه؟ اظن انه خايف من رصد مكانو عشان ما يتصفى.

مستعد تتشاكل دفاعاً عن كلامك ده؟ والله ولا حتى مستعد اغالط، خليك من اتشاكل.

لو ميت او حي، هو مجرم. لو ميت او حي الحرب مستمرة وبنخسر فيها كل يوم اكتر من القبلو.

فلحدي ما يظهر علناً في مفاوضات او مؤتمر، او جهة ذات مصداقية تعلن وفاتو انا ما عندي اكتر من استنتاجي المرتاح ليهو ده.

الناس البتتعامل مع الحرب انها غلاط فيس بوك ياهم الما عاوزين يتحرجو قدام اصحابم المغالطنهم او مبسوطين عشان حينتصروا على اصحابهم المغالطنهم.

بالنسبة لي الحرب اكثر مأساوية من انا صاح او غلط، او انا انتصرت في غلاط او اتهزمت.

حمور زيادة