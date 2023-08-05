صلاح الدين عووضة: الدقير لم يهاتف البرهان على نحوٍ مباشر مطلقاً





يا لكذبهم !

أتذكرون منشورنا السابق باسم غرفة الأحلام؟..

فقد كان تكذيباً لما أدلى به بابكر فيصل عن قرب التوصل لاتفاق في أديس..

وعن أنه اتفاق طويل الأمد..

وأن قوى الحرية تلعب دوراً كبيراً في هذه المفاوضات..

وأنه ستكون هنالك عملية سياسية عقب التوقيع على هذا الاتفاق..

وأن العملية هذه تنطلق ما سبق التوصل إليه..

وأن الدقير أجرى اتصالاً بالبرهان في هذا الشأن..

بمعنى أنها مواصلة للاتفاق الإطاري الذي كان سبباً في هذه الحرب أصلاً..

طيب ؛ فقد اتضح أنه حديثٌ كاذب من الأساس..

فوفد الجيش ما زال موجوداً بالخرطوم..

واُضطرت قيادة الجيش إلى إصدار بيان تنفي فيه ما قاله فيصل..

وليس هذا وحسب..

بل أن الدقير لم يهاتف البرهان على نحوٍ مباشر مطلقاً..

فيا لكذبهم !.

صلاح الدين عووضة