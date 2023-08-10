



النصر للشعوب الحرة

النيجر وتعني “نهر الأنهار ” أو “النهر الكبير “حسب لغة سكانها الأصليين وغالبهم من الهوسا والفولاني والطوارق .

والنيجر من أفقر البلدان في افريقيا الفقيرة رغم إمتلاكها ثروات معدنية هائلة مثل اليورانيوم، الذهب، العديد من المعادن الثَّمينة، المجوهرات الطَّبيعية، واحتمالات نفطية راجحة .

استقلت النيجر عام 1960 عن الاستعمار الفرنسي ولم تنفك عن هيمنة فرنسا و لغتها الرسمية الفرنسية و دين الاسلام دين أكثر من99% …

النيجر مثل السودان صلة وصل بين بلدان شمال افريقيا وبلدان جنوب الصحراء .

المستعمرون بعد أن إمتصوا دماء أهلها وسرقوا خيرات بلادهم يريدون النيجر خانعة خاضعة مثل بلدان نصبوا على سداتها العملاء واليوم يوظفونهم لإكراه شعب النيجر على قبل حكم العملاء بأسم الديموقراطية المزيفة التي يشترونها من أسواق قارعة الطريق….ألا خاب العملاء والنصر للشعوب الحرة.

د. أمين حسن عمر