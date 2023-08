من هو الرجل الغامض “علاء” مستشار القائد البرهان ؟

سئلت في (قروب) عمن هو ممثل البرهان الذي يستلم أي تواصل أو مبادرة للحوار السياسي وبعضهم أورد اسم (علاء الدين) الذي يحظى بموقع مستشار القائد العام،

الغريبة أنه لا أحد يعرف أسمه بالكامل في قروب يكتظ بسياسيين واعلاميين بعضهم قضى أربعين سنة في السياسة، وقارن بعضهم هذا بظهور يوسف عزت المفاجيء Out of the blue قبل الكارثة وخراب البلد، ظهر فجأة سياسيا ومفاوضا ثم يتضح لاحقا أنه مصاب بالهلوسات المرئية و تعافى منها في مشفى في الدوحة، ويا ليتهم لو تركوه في هلوساته.

أنا أعرف علاء، وله تعامل راقي حسب تقديري، وقبل أن أكتب توقفت ودخلت عليه بتحية في الخاص، قرأها ولم يرد، ولم أعذره، أنا 30 سنة اعلام دولي ومحلي ومواقع داخل وخارج السودان، ما هي خبرته؟ كنت فقط أود الاستفسار، هل هو فعلا صاحب ملف التواصل بين القائد العام والقوى السياسية، وهل فعلا تواصل مع الدقير وغيره؟ أم مجرد هلوسات سوشيال ميديا؟ وإذا لم يكن هو، وإذا لم يكن صحيحا أنه تواصل مع قحت، فمن هو حلقة الوصل؟ بكل أمانة وما احترامي لقدراته في أمور مهمة لكن (ما قدر كدا).

كيف يكون مبعوث البرهان شخصية من الوزن الثقيل والتجربة المديدة السفير دفع الله الحاج علي، ويكون مستشار البرهان لأهم ركن في الانتقالية وهو الحوار الوطني، علاء وهو لسه في بداية طريقه؟!

كنت سأنصحه فقط إذا كان هو المسئول أن يكشف عن أسمه بالكامل وتجربته وخبرته لتكون أمام كل الناس ليحكموا على أحقيته وجدارته بما أسند إليه، ربما يكون هنالك رأي مختلف مع رأيي، وربما لديه خبرات وتجارب لا يعرفها الناس، أو فليعتذر، لأن الشعب السوداني خسر مأواه وماله وحياته واستقراره وشرفه وكرامته بسبب قحت وتحالفها الغادر ضد جيش البلد لن يوافق على حوار سري مع الشق السياسي الجنجويد تديره شخصية حديثة السن والتجربة … لن يوافق ولو انطبقت العقبة مع جبل مرة.

أي ممارسة غامضة ومشبوهة قبل الحرب … لن تتكرر ولن تمر بسلام.

الأخ علاء إياك والغرور بثقة الرجل وقربك منه .. احترس أمامك شعب يكره المغرورين.

مكي المغربي