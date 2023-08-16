قادمة من القاهرة.. شاهد: زامبيا تحتجز طائرة خاصة بداخلها ملايين الدولارات وكمية ضخمة من سبائك الذهب.. والقبض على 6 مصريين





أعلنت السلطات في دولة زامبيا احتجاز طائرة خاصة قادمة من مصر إلى عاصمتها لوساكا، كان على متنها 5.7 مليون دولار نقدًا، و602 قطعة من سبائك الذهب المشتبه بها، وخمسة مسدسات مع 126 طلقة.

وقال المدير العام للجنة مكافحة المخدرات، ناسون باندا، في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء، إن السلطات الزامبية احتجزت عشرة أشخاص، بينهم مواطن زامبي وستة مصريين وهولندي وإسباني وآخر من لاتفيا، حيث يخضعون للتحقيق.

وأضاف ناسون باندا أن الطائرة المتحركة من القاهرة كان على متنها “بضائع خطرة”، وهبطت في مطار كينيث كاوندا الدولي في لوساكا حوالي في الساعة السابعة من مساء الاثنين (بالتوقيت المحلي).وأوضح باندا أن وكالات إنفاذ القانون في زامبيا صادرت 5.7 مليون دولار وخمسة مسدسات وسبع مخازن الذخيرة و126 طلقة ذخيرة و602 قطعة ذهب تزن 127.2 كيلوغرامات، وأجهزة لقياس الذهب. وقال باندا إن الأموال وضعت في عهدة بنك زامبيا، في غضون استمرار التحقيقات في الأمر.

أثار رمز الطائرة التي احتجزتها السلطات في زامبيا وكانت قادمة من مصر على متنها دولارات وسبائك ذهبية وأسلحة، جدلا واسعا على منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال إعلامي يدعى عبدالواحد عاشور، طبقاً لما وصلني من معلومات وتحليل للمعلومات المنشورة من قبل خبراء فإن الطائرة والأموال ليست مصرية بل ان الطائرة تحمل حروف تسجيل( T7 ).

وأوضح أن هذا رقم تسجيل لبناني وهو ما يعني أن الطائرة لبنانية مرت ترانزيت فقط عبر مطار القاهرة ، وأنها ليست مصرية.

صحيفة المرصد