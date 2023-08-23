شاهد بالفيديو.. أفيال تهاجم العشرات في احتفال ديني





قفز عشرات المشاركين في نشاط ديني بوذي يقام سنويا في سريلانكا، في إحدى البحيرات هربا من أفيال هائجة حاولت مهاجمتهم، حسبما أفادت الشرطة الأربعاء.

ونقلت امرأة واحدة على الأقل إلى المستشفى، فيما أصيب عدد كبير من الأشخاص بحادثة تدافع سجلت مساء الثلاثاء في “إيسالا بيراهيرا”، وهو مقصد ديني شهير في كاندي.

🔊Sound on! Listen to the noise? An elephant's hearing is many times more powerful and sensitive than our own. The noise alone must be torturous!! No wonder elephants run amok! #STOPPeraheraCruelty 🛑#PeraheraWithoutElephants #SriLanka 🇱🇰 pic.twitter.com/VHmi1TkLpd — Ness Allan #RIPNoorJehan 🌻 #NoMoreSuffering (@nessallan) August 22, 2023

وأشارت الشرطة إلى أن 5 فيلة صغيرة مزينة بأغطية زخرفية في الاحتفال الديني أصبحت هائجة، مما دفع الحاضرين إلى القفز في بحيرة مجاورة تجنبا للتعرض لأي أذى.

وأوقفت فعاليات الحدث حتى جرى الإمساك بالأفيال والسيطرة عليها.

وأظهرت مشاهد تم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي، أحد الفيلة وهو يزيل الملابس المزخرفة عنه ويتوجه نحو أحد شوارع كاندي، بينما تولى عدد من الأشخاص مطاردته.

انتقادات

وجهت انتقادات لهذا النشاط الذي يعود تاريخه إلى قرون، لأن القائمين عليه يعاملون الحيوانات بقسوة.

يطالب ناشطون في مجال حماية الحيوانات بوضع حد لاستخدام الأفيال في الاحتفال.

في عام 2019، أصيب ما لا يقل عن 17 شخصا بهجوم من فيلة خلال أحد المهرجانات الدينية في كولومبو.

قبل 3 سنوات، قتلت امرأة عندما تسبب فيلان بحادثة تدافع بين الحاضرين في مهرجان آخر.

تشير الأرقام الرسمية إلى وجود نحو 200 فيل مروض في سريلانكا، بالإضافة إلى حوالى 7500 فيل بري.

سكاي نيوز