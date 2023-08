شاهد بالفيديو.. أفيال تهاجم العشرات في احتفال ديني

قفز عشرات المشاركين في نشاط ديني بوذي يقام سنويا في سريلانكا، في إحدى البحيرات هربا من أفيال هائجة حاولت مهاجمتهم، حسبما أفادت الشرطة الأربعاء.

ونقلت امرأة واحدة على الأقل إلى المستشفى، فيما أصيب عدد كبير من الأشخاص بحادثة تدافع سجلت مساء الثلاثاء في “إيسالا بيراهيرا”، وهو مقصد ديني شهير في كاندي.

