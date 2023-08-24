البرهان من الصباح جغم ليك دعاية “برهان خائن” يا له من جنرال مكار مرواغ.. أين حرس البدروم؟





لم يخطئ الصادق المهدي حينما وصفه للصحفيين ب “الشيطان المصرم”.

المؤكد أن البرهان شعر بأن زمام الجيش قد ينفلت من يده كلياً فباغت الجميع بحركة مفاجئة، بما في ذلك الجيش وقادة الجيش.

البرهان من الصباح جغم ليك دعاية “برهان خاين” بي كباية شاي في خمسة دقايق، وبعداك ماشي يفطر بالجنجويد. ما معروف ح يتغدى بمنو.

يا له من جنرال مكار مرواغ. قال ليك لحدي الآن الحرس بتاع البدروم محتار ما عارفه طلع بي وين.

حليم عباس

