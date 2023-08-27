د. عنتر حسن: لا تعلم شركة فاغنر وكل عدو أن السودان محفوظ من الله





استلم آخر هدية له من الدعم السريع قبل أن يلقى حتفه ويحترق !!

نقل اليوم بعض القنوات الإخبارية عن تقرير لصحيفة (وول ستريت جورنال) تفاصيل رحلة بريغوجين قائد فاغنر في أفريقيا، وأنه كان يخطط لمستقبله على رأس فاغنر، وتوسيع شبكته في أفريقيا وهو لا يدري أن كل عمره في المستقبل تبقى ايام فقط!!!

قبل أيام قليلة هبطت طائرته في جمهورية أفريقيا الوسطى، لأن شركته تساند الجيش منذ سنوات هناك ضد حركات التمرد. وعند مكوثه في القصر الرئاسي على ضفاف النهر في عاصمة البلاد بانغي، مع الرئيس فاوستين آركانج،

هبطت مروحية تابعة لفاغنر في مكان قريب وعلى متنها خمسة من قادة قوات الدعم السريع السودانية، التي تشن حربا ضد جيش السودان النظامي،

وكان الوفد قد سافر إلى بانغي من إقليم دارفور المضطرب حاملا هدية لبريغوجين وهي سبائك ذهب من مناجم يتم تأمينها في دارفور من مرتزقة تابعة لشركة فاغنر والتي زودت الدعم السريع بصواريخ أرض جو من قبل.

ولا تعلم شركة فاغنر وكل عدو أن السودان محفوظ من الله بدعوات الصالحين، دعوات جعلت من قائد الدعم السريع نفسه لا يظهر منذ أربعة اشهر إلا عبر ذكاء اصطناعي سيئة الاخراج،

ودعوات أسقطت حكومة محمد بازوم رئيس النيجر المخلوع وزج به في السجن مع اسرته، وهو أول الداعمين لمتمردي الدعم السريع. دعوات اشغلت الرئيس الاثيوبي في نفسه وجعلته في دوامة من الهموم بتمرد الامهرة عليه،

دعوات كانت سببا في مقتل قائد فاغنر نفسه واحتراق جسده بعد أن استلم اخر هدية له في حياته من أعداء السودان من أموال وذهب السودان، لأن أموال السودان ومعاداته هي لعنة لكل عدو، والتنبيه ده ليك يا المنطط عينيك.

د. عنتر حسن