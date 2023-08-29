



اهم ما جاء في مقال اليكس دي وال (الرابط أدناه):

🔹الدعم السريع بدا الحرب: “بدأت الحرب الحالية عندما حاول الفريق أول محمد حمدان دقلو، المعروف باسم حميدتي، الاستيلاء على السلطة.”

النص الوارد في الاتفاق الإطاري القاضي باستيعاب قوات الدعم السريع تحت قيادة القوات المسلحة السودانية دفع بحميدتي للأقدام علي خطوته.

🔹ويبدو أن حميدتي مصاب. وفي محاولة لتبديد الشائعات التي تفيد بأنه مات أو في العناية المركزة، أصدرت قوات الدعم السريع مقاطع فيديو مرقعة، وقف فيها حميدتي، متصلبًا وشاحبًا، ويتحدث لمدة 11 ثانية فقط.

🔹قوات الدعم السريع شأن عائلي، لكن لا يتمتع أي من نواب حميدتي – الإخوة والأعمام وأبناء العمومة – بالكاريزما والمكانة اللازمة ليحل محله.

🔹إذا انتصرت قوات الدعم السريع، نتوقع أن تصبح الحكومة السودانية، أو فلولها، شركة تابعة مملوكة بالكامل للأجندة التجارية والعسكرية والعرقية لعائلة دقلو وداعميها الأقوياء.

🔹 أسلوب عمل قوات الدعم السريع هو مهاجمة ونهب كل شيء – الأسواق والمزارع والمدارس والمستشفيات – مما يترك أرضًا قاحلة. يقوم رجال الميليشيات بطرد السكان المحليين لكنهم لا يستطيعون إعالة أنفسهم إلا من خلال الانتقال إلى ضحايا جدد. وفي وقت ما سوف تنفد المدن القابلة للنهب.

معتصم أقرع



اهم ما جاء في مقال اليكس دي وال