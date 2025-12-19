مبالغة السنابل:

أعلن أعضاء من حزب المؤتمر السوداني انضمامهم لحكومة جنجويد تأسيس. ولكن الحزب أعلن بسرعة وحسم أن الجماعة غير مخول لها التوقيع باسم الحزب وأعلنت لاحقا فصلهم. إلي هنا الأمر مأسوي ولكنه مفهوم ويحمد للحزب رده سريع والحاسم.

لكن الغريب أن بيان حزب السنابل “أقحم النظام البائد” بتاع الكيزان في قضية لا صلة له بها. سنابل أعضاء الكيزان من زمان إنضموا لجماعة تاسيس عضوة الكيزان بالسلاح واللسان، فما دخل الكيزان؟ قال بيان السنابل:

“يستنكر حزب المؤتمر السوداني ما قام بـه تحالف تأسيس من نشر لبيان كاذب يدعي انضمام حزب المؤتمر السوداني له، وهي ممارسة تشبه ممارسات النظام البائد وتكررها بصورة رديئة، وهي تمثل امتداداً لمحاولات أطراف الحرب للانقضاض على القوى المدنية وعسكرة المجال السياسي، وهو ما يؤكد ما ظللنا نكرره مراراً أن هذه الحرب ما هي الا انقلاب على مسار ثورة ديسمبر المجيدة وسعي لتصفية قواها ومبادئها.”

أولا لا أدري كيف تمثل حركة عربي “امتداداً لمحاولات أطراف الحرب للانقضاض على القوى المدنية وعسكرة المجال السياسي”. جماعة من السنابل ذهبت بكامل إرادتها وانضمت للجنجويد. أين الانقضاض؟ فقد ذهبوا بمحض إرادتهم. هل أشعل الجنجويد الحرب كي ينقضوا علي جماعة عربي بإعتبارها الغنم القاصية التي يأكلها الذئب الجنجودي؟

أضف إلي ذلك أن قحط، وفي مركزها حزب المؤتمر، كانت قد أصدرت إعلان أديس مع الجنجويد وطلبت من سكان الجزيرة التعاون مع قوات الجنجويد وتشكيل مجالس حكم مشتركة معهم. كما أن قحط وفيها السنابل كانوا قد مدوا حبال الود مع حكومة تاسيس واكدوا علي إنهم رفاق هدفهم واحد ولكن وسائلهم تختلف (في تقسيم عمل ماهر).

ثانيا كيف يمكن تفسير حركة جماعة عربي علي أنها “ما يؤكد ما ظللنا نكرره مراراً أن هذه الحرب ما هي الا انقلاب على مسار ثورة ديسمبر المجيدة وسعي لتصفية قواها ومبادئها.” أن هذا كلام خارم بارم يفتقد المنطق وهو كلام ملصق بصباع أمير من النوع الذي يسميه الخواجات سلطة من كلمات – عجور علي خس علي طماطم علي فلفلية وما تبقي من مدخلات السلطة.

كما ذكرت سابقا لا أدري ما دخل “النظام البائد” بعد سقوطه بستة أعوام وثمانية أشهر بدخول جماعة من السنابل علي جماعة من الجنجويد الذين كانوا داخل قحط حتي أمس قريب. إن إقحام الكيزان في كل شيء عبارة عن خليط من اللوثة العقلية التي أصابت جماعة قحط مضافا إليها بروبغاندا رخيصة ونرجسية طفولية تتنصل فيها الجماعة من جميع عيوبها وتسقطها علي الكيزان والنظام البائد الذين أصبحوا شماعة تعلق عليها قحط كل عيوبها وفشلها. مرة أخري، ما دخل النظام البائد بذهاب جماعة عربي إلي جماعة علاء نقد ونصر الدين عبد الباري وبرمة ناصر؟

معتصم اقرع