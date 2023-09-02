مرحباً مصر للطيران.. تاركو وبدر وقفة مُخيبة للآمال





أولاً نزُف التهنئة بمناسبة فتح المجال الجوى الشرقى أمام حركة الطيران وهذا فيه مصلحة للبلد من خلال زيادة إيرادات الخزينة العامة بداعي حركة عبور الطيران الدولى لأجواء السودان.

ثانياً.. فتح شركة مصر للطيران خط بورتسودان القاهرة أعتبره مكسب حقيقي وإضافة في هذا التوقيت الذي تمر به بلادنا ونرحب بها، مع الأخذ في الاعتبار أن رحلاتها لن تنحصر علي القاهرة فقط بل يُمكن للراكب تغيير الرحلة من القاهرة إلى أي وجهة أخرى.

ترحيينا بمصر للطيران ليس ضعف في وطنيتنا ولكن لأن الطبيعي أن المواطن السودانى يبحث عن السعر الأقل فى هذه الظروف لأن وقفة تاركو وبدر معه كانت مُخيبة لاماله برفع أسعار التذاكر بصورة جنونية، والآن حان وقت المنافسة، وأتمنى دخول خطوط أخرى مثل السعودية والاثيوبية من بورتسودان لترجع قيمة التذاكر لوضعها الطبيعى.

ودمتم

الفاتح ابوسنينه

ابوظبى

٢ سبتمبر ٢٠٢٣

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طيران بلدنا