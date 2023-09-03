حول الندوة السياسية التي أقامها شتات الحرية والتغيير بمعهد الدوحة





• الندوة السياسية التي أقامها شتات الحرية والتغيير مساء اليت بقاعة معهد الدوحة للدراسات العليا بقطر ، ندوة اليوم كانت خيرَ بيانٍ للسلطات القطرية وخاصة رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري لتقف الدوحة علي حقيقة ( حجم) الرفض الجمعي للوجدان السوداني لهذه الكائنات السياسية التي صارت ( ديوثة) حتي النخاع إذ لم تعد تري في خيانة الأوطان ( خيابة) تستحق دفن الرؤوس في التراب والتواري خجلاً ..

الندوة السياسية التي أقامها شتات الحرية والتغيير مساء اليوم بقاعة معهد الدوحة

• كان أمراً غريباً أن تسمح السلطات القطرية بتنظيم ندوة شتات الحرية والتغيير دون موافقة وقبول سفارة السودان بقطر القيّمة علي كل مناشط السودانيين هناك ويبدو أن جهات عليا في الدوحة قررت ( تمرير) منشط الندوة لأسباب تتعلق برغبة قطر الوقوف علي مسافة واحدة من الأزمة الحالية في السودان ..

• وفد شتات الحرية والتغيير في قطر يتحرك داخل الدوحة علي متن عربات مستأجرة ويقيم في فندق قطاع خاص لاعلاقة له بالديوان الأميري أو أجهزة الدولة الرسمية لكن ماليس مستبعداً أن الأصابع الرسمية تحرك الوفد من مسافة ليست بعيدة ومرئية !!

• لا أحد يزايد قطعاً علي موقف قطر المساند والداعم للشعب السوداني ..وندوة شتات الحرية في الدوحة اليوم فرصة ذهبية لقطر حكومةً وشعباً لتقف علي ( وزن) بقايا شتات الحرية والتغيير الجناح السياسي لمليشيا التمرد وهو مالايحتاج وزير الخارجية القطري لتنوير بشأنه !!

عبد الماجد عبد الحميد

