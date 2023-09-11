🔴 (الخرطوم للبيع) أوع تبيع أرضك وبيتك.. ولماذا على الحكومة أن تمنع البيع؟





( الخرطوم للبيع )

عشان تضوق طعم البُن لازم تشرب قهوتك بدون سكر و جنزبيل .. و عشان تستحمل كتابتي الكتيرة دي لازم تجهز قهوتك و تكون نص كباية بدون سكر و جنزبيل .. البرهان زاتو بشربها نص خالي سكر و جنزبيل .

قبل ما ندخل في موضوع البوست خلونا نتكلم عن الإدانة الدولية و الامريكية للدعم السريع و لعبد الرحيم دقلو .. السودان ده من يوم إستقلاله لحدي هسه اتمردت فيهو عشرات الحركات العسكرية و ما حصل قبل كده امريكا او المجتمع الدولي هاجم و أدان مجموعة او حركة مسلحة في السودان فبالتالي الإدانة و العقوبات الامريكية ضد الدعم السريع و نائب القائد تعتبر سابقة و دلالة كبيرة على إنو الجيش السوداني إتعامل مع تمرد الدعم السريع بإحترافية كبيرة دخلت المجتمع الدولي في حرج كبير .. الجيش كان و لا زال حريص جدا” على إنه عملياته ما تخالف القانون الدولي و الإنساني .. في فقرة واضحة و صريحة في القانون بتلزم الجيوش النظامية إنو يوقفو اي عمليات عسكرية كبيرة داخل المدن و بتسمح للجيوش بالعمليات النوعية و الخاصة ..

و الدعوات بتاعت ( فك اللجام ) اذا نفذها الجيش السوداني كانت ح تدخل الجيش في مخالفات كبيرة للقانون الدولي و الإنساني .. البشير كان فاكي اللجام طبيعي لكن فك اللجام ده عطل السودان و جاب للجيش السوداني المشاكل و الإدانات .. زمان قلت ليكم البرهان صعلوك ادار المعركة العسكرية و السياسية بذكاء شديد جدا” و ما اشتغل بي دعوات فك اللجام و فصل الإنترنت .. الدعوتين كانوا دعوات حق اريد بهم باطل .. فك اللجام كان ح يجعل الجيش و المليشيا سواسية في نظر العالم في الإدانات و العقوبات و فصل الإنترنت كان ح يخلي المليشيا تستلم البلد بالإشاعة بس و ح يخفي إنتهاكاتها عن نظر العالم .. حاليا المليشيا دخلت موسوعة غينيس للارقام القياسية كاسرع عملية إدانة و عقوبات لحركة مسلحة في التاريخ .

الفرق بين العسكر و السياسيين في السودان هو إنو العسكر بيتعلموا من اخطاءهم و تجاربهم .. عبود حكم ستة سنوات انجز فيها انجازات غير مسبوقة لكن دقس دقسات صغيرة .. نميري جاء اتعلم من اخطاء عبود و عالجها و برضو انجز انجازات عظيمة و دقس دقسات عظيمة و حكم ستاشر سنة .. البشير جاء اتعلم من اخطاء نميري و عبود و دقس بي قدر ما انجز و حكم تلاتين سنة .. هسه البرهان إتعلم من اخطاء البشير و نميري و عبود و لو نجح في الملفات و عبر بي البلد ح تبقى كارثة لانو ح يحكم ستين سنة .. الله يستر غايتو ههههه .. ده التاريخ بقول كده .. العسكري البيتعلم من اخوانه بيحكم ضعف سنين حكمهم .

بالمقابل المدنيين السياسيين ما بيتعلمو ابدا” .. لا إتعلموا من تجربة اكتوبر ٦٤ و لا تجربة ابريل ٨٥ و لا تجربة ابريل ٢٠١٩ و لا تجربة ٢٥ اكتوبر الاخيرة .. عندهم غباء منقطع النظير و كل الفشل ده بسبب إنهم ما قادرين يمارسوا الديمقراطية الحقيقية داخل احزابهم عشان كده منذ الاستقلال و حتى الأن متصدرين المشهد السياسي ذات الاسماء و الوجوه و البيوتات في كل ازمة سياسية و في كل ثورة و في كل إنقلاب .

الفقرة دي انا عايز الناس تركز فيها كويس لانها مهمة جدا” و ح تشوفوها لقدام .. لازم نعرف إنو المليشيا دي ما دخلت في الحرب عشان تحقق هدف واحد و بس .. ابدا والله .. عندهم اهداف كبيرة و على راس اهدافها شراء العاصمة .. المليشيا اتعمدت تهجير سكان الخرطوم و كمان سهلت لسكان الخرطوم عمليات الخروج عبر مجموعات و واجهات استأجرت باصات و حافلات و نقلت السكان للولايات مجانا في بداية الحرب و باقي السكان القرروا إنو يقعدوا في منازلهم اتعمدت المليشيا إنو تقطع عنهم مياه الشرب و تقصف منازلهم قصف عشوائي و تضرب عصفورين بي حجر .. تهجير السكان و توجيه تهمة القصف للجيش السوداني .. هدف المليشيا ح ينجح بمجرد ما ينفذوا الخطة على مرحلتين .. المرحلة الاولى هي تهجير السكان و سرقة و تدمير منازلهم و مشاريعهم و تدمير البنية التحتية .. و دي مرحلة انتهت و اكتملت بنجاح .. المرحلة التانية ح تكون ما بعد الحرب .. اول ما ترجع بيتك في الخرطوم ح تلقى في سماسرة يقنعوك إنو الخرطوم انتهت خلاص و إنو لازم تبيع بيتك .. ح تتقدم ليكم إغراءات بمبالغ كبيرة جدا” .. هسسسه قبل الحرب تنتهي في عائلات كبيرة في بحري منتظرة الحرب تقيف عشان يبيعوا بيوتهم .. ح تلقى في ناس مستعدين يدفعوا ليك مبلغ يشتري ليك بيتين في تركيا و الباقي يعمل ليك احسن مشروع في احسن دولة و ديل ح يكونوا سماسرة المليشيا .. كل قروش المواطنيين الاتسرقت و كل اموال الدولة الاتنهبت زائد كل اموال و دهب المليشيا المدفون تحت الارض ح يطلعوهو بعد الحرب عشان يشتروا بيهو بيوت الناس في الخرطوم .. ح تتغير الخريطة الديمغرافية تماما .. حتى المواطنيين الحيرفضوا يبيعوا منازلهم بعد كم شهر او سنة ح يقرروا انهم يبيعوها بسبب إنو في دعامة اشتروا بيوت في الحلة و اصبحوا جيرانهم .. الموضوع ده انت ممكن تشوفوا بعيد لكن والله ح تشاهده بكره او بعد بكره .

عشان نواجه الكارثة المستقبلية دي لازم نكثف التوعية في الموضوع ده بي كل انواع و قوالب التوعية و بالمقابل لازم الدولة تستعجل في تشكيل حكومة الحرب و يكون اول قراراتها هو إيقاف حركة البيع و الشراء للاراضي و العقارات تماما” .. ايقاف جميع معاملات الإراضي من تسجيل او حتى استخراج شهادات بحث بغرض التأكد .. إضافة لذلك خلق وحدة او آلية لمكافحة غسيل الأموال و تتبع الأموال المنهوبة و تفعيل قوانيين الثراء الحرام و المشبوه .. بعد الحرب منتظرانا معارك كبيرة جدا” .. معارك قانونية و إجتماعية .. كذلك من الضروري جدا” تفعيل قانون الجرائم المعلوماتية و تحديث ادارتها باسرع فرصة ممكنة .. محتاجين لتفعيل القانون ده عشان نوقف حملات التحريض الخارجية ضد الدولة و قواتها المسلحة .. إنتو فاكرين السيسي استطاع إنو يحاصر الأخوان خارج مصر بي علاقاته ؟؟ ابدا .. بالقانون و تحديدا قانون المعلوماتية .. اذا فعلنا قوانيينا مااافي سوداني خارج السودان ح يقدر يحرض او يبث الاشاعات و الفتنة .. ما ح يكون قدامهم غير خيارين .. يا تسكت و تختفي من المشهد يا كمان ح تظل مطارد و كل دولة ح ترفض انك تقعد على اراضيها … عندنا مغتربين غبيانيبن ساكت .. ما ناقشين خطورة منشوراتهم و لايفاتهم المسجلة .. مغتربين كتار استغلوا غياب الإدارات الفنية داخل السفارات بعد الثورة و اصبحوا بيسرحوا و يمرحوا … لكن ابشركم والله كلووووو مرصود .. بالحرف و الكلمة .. صوت و صورة .. بس في إنتظار تفعيل القوانيين .

اوع تبيع ارضك و بيتك في الخرطوم حتى لو دفعوا ليك مال قارون .. لو بعت ح تكون خنت بلدك و اهلك و جيرانك

نزار العقيلي

