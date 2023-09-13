لكباشي مطالب بتوضيح هل هو فعلاً على تواصل مع حلفاء المليشيا؟





طه عثمان مواطن سوداني ليس ضده حتى الآن أي إدانة قانونية تمنعه من التمتع بحقوقه كمواطن. من هذه الزاوية ما كان يجب من البداية معاكسته في جواز ابنته حتى يستدعي الأمر تدخل الكباشي. هذه نقطة.

ولكن استمرار تواصل طه مع قيادة الجيش بعد تصريحاته الأخيرة عن الحرب فهذه قضية أخرى مختلفة تماماً. طه أعلن صراحة على قناة الجزيرة أن الحرب التي يقودها الجيش الآن أشعلها المؤتمر الوطني في تبني كامل لرواية المليشيا، وهو بذلك يتهم مؤسسة الجيش كلها.

أن يكون هذا الكلام مجرد اختلاف رأي لايفسد للود قضية، وان يتواصل طه مع قيادة الجيش بعد ذلك، فهذا يعني استهانة قيادة الجيش بالدماء التي تسيل في هذه الحرب، أو أن اتهامات القحاتة للجيش صحيحة وأن الكيزان هم من أشعلوا هذه الحرب وليس الجيش. وفي الحالتين يجب أن تتحلى قيادة الجيش بالشجاعة الكافية لاتخاذ موقف حاسم، إما ضد الكيزان أو ضد القحاتة. ولكن لا يُعقل أن تقاتل مع الكيزان وتتونس مع القحاتة، عادي!

لماذا تتواصل قيادة الجيش مع قوى سياسية تصطف بشكل سافر إلى جانب المليشيا؟ وتتهم الجيش وتهاجمه وتجرمه؟ أي ود هذا الذي لا تفسده كل هذه الحرب؟

الكباشي مطالب بتوضيح هل هو فعلاً على تواصل مع حلفاء المليشيا؟ وإذا كان ذلك صحيحاً فلماذا يدفع بالجنود ليموتوا في مواجهة المليشيا؟ لماذا يستمر في حرب عبثية؟

حقيقة الحرب التي يموت فيها الجنود بينما العلاقة بين أطرافها سمنة على عسل هي حرب عبثية. إنت ما قادر تقطع علاقتك بالقحاتة طيب المحارب ليها شنو؟

حليم عباس

