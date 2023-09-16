هنا ستكون الكتمة الحقيقية على حميدتي من جانب الجيش والحركات





البرهان كان داير يشكل حكومة فليمضي على الأمر بدون تردد….. حميدتي و قحت ما عندهم القدرة على تشكيل حكومة لعدة أسباب ……..في امدرمان الجيش مسيطر على كامل محلية كرري، و أحياء ما حول سلاح المهندسين….. في الخرطوم مسيطر على القيادة العامة و بإمكانه مسح ما تبقى ما حول القيادة العامة… باختصار الجيش له وجود في كل محلية من محليات الخرطوم و مسيطر على كامل منطقة جبل أولياء …..و لن يستطيع اعلان حكومة في دارفور لانه سيصطدم بالحركات المسلحة و اتفاقية جوبا اعلان حكومة في دارفور بمثابة إلغاء الاتفاقية و مناصب الحركات في دارفور و الا كيف تكون الحركات موجودة في حكومتين بالإضافة لإعلان حكومة من حميدتي و مكونه العربي بمثابة تهديد مباشر لديبي الصغير في تشاد … و هنا ستكون الكتمة الحقيقية على حميدتي من جانب الجيش و الحركات و ربما تتدخل تشاد لصالح الجيش و الحركات ………

محمد عثمان