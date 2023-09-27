محمد يوسف: علمتني التجارة





علمتني التجارة ١٥

استلقيت على السرير الاسفل و دخنوا البنقو في السرير الأعلى يبدو اني نمت أو غفوت فلم اختبر شعور تدخين البنقو و لكن يجب أن أغادر هذا العنبر و لكن كيف السبيل.

في الصباح الباكر كان هناك تفتيش خبأت الموبايل و لكن قام شيخ العنبر بسرقته و لا بد أن يفعل فكيف لمثله أن يوفر ثمن البنقو. تغلف العنابر في المساء و تفتح في الصباح هنا وجدتها فرصة مناسبة و سبب كافي للتحويل من العنبر.

اشتبكت مع شيخ العنبر ليرد موبايلي الذي غالبا ما يكون سلمه لاحد افراد الشرطة فلن تدخل الممنوعات الا بتواطؤ افراد الشرطة من ضعاف النفوس.

تدخل الشرطي في الحوش و أخبرته انه سرق موبايلي حاول أن يسكتني بخرطوشه و لكني كنت مصر و طبعا الموبايل ممنوع و لكنهم يغضون الطرف هنا طلبت منهم أن يتم تحويلي من العنبر و لكني تشددت في اختيار العنبر البديل حتى لا الدغ مرة أخرى.

اختاروا لي عنبر سعيد تأكدت اولا من أخلاقه و عنبره و تحولت اليه فكان نعم العنبر. تمر بك كثير من الحكايات بعضها حقيقي و بعضها من نسج الخيال فالمحكوم في نفقة يخجل أن يحكي قصته و عندما يفتخر النزيل يقول لك مالي مسجون في نفقة انا اكلت حق رجال و كأن حق الرجال حلال اكله.

قابلت الصيدلي الذي عجز فانتهج درب الكسر فتضخمت ديونه و الاستاذ الذي افلست به مدارسه الخاصة و التاجر الذي خسر تجارته.

الشاهد في الأمر كل من دخل في الكسر تضخمت ديونه و صعب الحل فمن اخذ مالا يريد اداءه أدى الله عنه و من أخذه يريد اتلافه اتلفه الله.

كان حكمي شهرا و بلاغي ١٢٠ الف ج وجدت من كان دينهم ٧ الف ج حكموا بأربعة و ستة أشهر هذا من توفيق الله ثم اقتناع القاضي بعدالة دفاعي.

قابلت في احد الايام صديق والدي داخل السجن كان تاجرا خزله السوق فاصر أن انتقل لعنبره.

و لنا في السجن بقية نحكيها في الحلقة القادمة إن شاء الله

علمتني التجارة ١٦

بعد عدة ايام تم ترتيب انتقالي لعنبر صديق والدي كان عنبرا نظيفا مرتبا افضل من داخليات الطلاب كان اثنان من النزلاء يقومون بنظافة العنبر و الحمامات مقابل جرامات اللحمة.

كل مجموعة مع بعض لها ميز كان ميزنا يسمى الصين الشعبية لكثرتنا حوالي ١٥ شخص يأتي دورك في الميز كل ١٥ يوم هناك اثنان يتكفلان بالطبخ و انت عليك شراء الاغراض من الدكان.

عنبر مميز مجموعة تصوم الاثنين و الخميس يوجد تلفزيون و كشتينة طبعا اتعلمت و لعبت قيم واحد غلبتهم و قلت لهم ما داير بتعلم العطالة.

بعد صلاة الظهر هناك درس في تفسير القرآن الكريم يقدمه احد الشيوخ الذين دخلوا في مرابحة و اشترى صمغ عربي و لكن لم يتوفق في بيعه و هو موجود في المخازن.

في احد الايام قابلت علي التركي الذي كان معي في سجن أمدرمان حكى لي كيف انهم عندما أتوا لنقله دفع لهم ١٥٠ج حتى يتركوه في سجن أمدرمان و لكنهم رغم أخذهم المبلغ غدروا به و نقلوه معنا في سجن الهدى فقلت له رأيك فاجاب كنت مغفل لو عارف سجن الهدى كده كان دفعت عشان انقلوني له.

لذا الدرس المستفاد لعن الله الراشي و المرتشي و الرائش بينهم لذا فلن تأتي الرشوة بخير سودان ما بعد الحرب إن لم نقضي على الرشوة فيه ستكون عاقبتنا أسوأ.

في الحلقة القادمة إن شاء الله نذهب لمدرسة السجن

علمتني التجارة ١٧

الدنيا ملعونة و ملعون ما فيها الا ذكر الله و والاه و عالم و متعلم. السجن به فصل للمتحنين شهادة سودانية ذهبت إليهم و عرضت عليهم خدماتي كان الفصل أدبي فدرستهم مادة الرياضيات مجموعة من المحكومين في جرائم مختلفة من أصغر جريمة حتى القتل العمد.

سألت أحدهم و كان محكوما في جريمة قتل عمد عن هدفه من الدراسة فكان رده أن يفتخر بأنه درس من السجن و دخل الجامعة.

هناك نقص في الكتب ارسلت لناس بيتي فاشتروا مذكرة رياضيات بعدد الطلبة و اجتهدت أن ابذل ما عندي في فترتي القصيرة معهم.

اتمنى ان تهتهم السجون في المستقبل بالتأهيل الأكاديمي و التربوي لتخرج أناس صالحين مع القضاء على المظاهر السالبة من ممنوعات و مخدرات و جريمة داخل السجن.

هنا لا بد أن أشير إلى فهم رسخ بذهني يعتقد كثير من الناس أن بند و في الرقاب او فك رقبة هو من التاريخ حيث قرنوه بالرق. و لكن إذا نظرنا نظرة شاملة فان كلمة و في الرقاب تعني الأسر و السجين أسير فكل من يحكم عليه يبقى لحين السداد هو في حكم الأسير.

فان المديون غارم و لكن متى ما سجن أصبح أسير لذا فان من قتل نفسا خطأ فيمكن أن تكون الكفارة تحرير رقبة اي فك سجين محكوم عليه يبقى لحين السداد و كذلك في باقي الكفارات و الله اعلم. عزمت على كتابة بحث في هذا الموضوع و لكن للأسف لم اقم بذلك.

كانت وجبتنا في الفطور هي الفول مع قلة الحركة رغم اني اتريض احيانا اصبت بعد السجن بالقاوت هل منها ام لا لست ادري.

حاولت أن اعكس حياة السجن طبعا هناك جوانب أخرى من الشكر و العرفان و كذلك الخزلان نتطرق إليها في الحلقات القادمة إن شاء الله

علمتني التجارة ١٨

لقد كان لي صديق من الثانوي و الجامعة كان ملم بمحنتي كان يقول انه لولا المغلق لما تمكن من تشييد منزله كما ذكرت من قبل نصحني بالاستعانة باخواني في الحركة الإسلامية و لكني رفضت فجأة اختفى.

عندما دخلت السجن كنت اتصل به و لكنه لا يرد علي نهائيا صحيح كنت عاوز منه ٨٠٠ج و لكن عندما كنت اتصل به لم أكن أود مطالبته برد المال كنت واثق انه فوق هذا سيمد يد العون فبيننا علاقة مميزة و لكن خاب ظني حتى التلفون رفض أن يرفعه اتصلت بأحد أصدقائه عرفني به فطلبت منه أن يجعله يرد على التلفون و لكنه لم يفعل البتة.

كان موقفا من اشد انواع الخزلان فبيننا أخوة في الله و عمليات و جهاد و علاقة اسرية ممتدة من أولى ثانوي حتى اليوم غير مصدق ان يتحول كل ذلك للسراب لقد تجاوزت خسارة مالي و حتى اليوم لم أستطع تجاوز خسارة هذا الصديق.

أراد ناس البيت ان يزوروني في سجن الهدى فاخترت احد أصدقائي و اتصلت به و لكنه اعتذر رغم اني وعدته بحق الوقود رغم انه مدين لي بمبلغ من المال رفض لاحقا سداده بلا عذر لم يكن مبلغا كبيرا . جزى الله الشدائد عنا خيرا فقد قال الشاعر ما أكثر الاخوان حين تعدهم و لكنهم في النائبات قليل. تجاوزت ذلك و عفوت ديني لوجه الله فليس هناك ما يستحق ليدخل مسلم النار من أجل لعاعة لا تسمن و لا تغني من جوع.

اتصلت بصديقي الاخر ليحضر اسرتي فما كان منه إلا أن قال ابشر و جاء هو و صديقي الشرطي و زوجتي و والدي و ابن عمي عندما نظرت لزوجتي و قد بدأ عليها الزبول و كأن كل هموم الدنيا في رأسها و قلت لها هسي المسجون انا ولا انت. تبادلنا الحديث و كعادتي انثر جوا من المرح و التفاؤل مهما كانت شدة الموقف. علمت لاحقا أن صديقي كان له مشوار مهم أجله و ان تلفونه لم يتوقف من الرنين طيلة رحلته لي.

فان يخزلك البعض فهناك من يضحي لأجلك.

تعلمت في هذه الحياة أن تبذل الخير لا لنيل الحزاء { إِنَّمَا نُطۡعِمُكُمۡ لِوَجۡهِ ٱللَّهِ لَا نُرِیدُ مِنكُمۡ جَزَاۤءࣰ وَلَا شُكُورًا (٩) إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا یَوۡمًا عَبُوسࣰا قَمۡطَرِیرࣰا (١٠) }[سُورَةُ الإِنسَانِ: ٩-١٣] ينفس الله كربتك و يقضي حاجتك.

محمد يوسف