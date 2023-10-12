شاهد بالفيديو .. ” إنت يا عزة أرضنا ليك رافعين الشعل” قالتها فرقة ألوان الطيف من قبل “يلا نعمل للوطن يلا ما نضيع زمن”





يمر السودان بأسوأ أزمة ومؤامرة في تاريخه، حيث تطاولت مجموعة من المتمردين والخونة على شرف هذا الوطن العزيز وحاولت تدنيسه، ووقفت لهم القوات المسلحة السودانية ومن خلفها الشعب الأصيل بالمرصاد.

شوفو بلدتنا الجميلة بيها نسعد يا أهل .. يستعيد السودانيون ذاكرة الوطن الجميل، في إلهاب حماسهم وتعميق انتمائهم لبلد الخير؛ وبحسب رصد محررة “النيلين” على شبكات التواصل الاجتماعي، يرددون ويتفاعلون مع مفردات وأنغام الألحان الشجية: إنت يا عزة ارضنا ليك رافعين الشعل .. نحن اطفالك كبرنا جينا نحميك بالعمل..

كان لفرقة ألوان الطيف حضور طاغ في مخيلة وذاكرة ووجدان السودانيين بأعمال خالدة، جعلتهم يستعيدونها الآن في خضم الحرب، وكتب ولحن الأستاذ عبد الحميد الشبلي “عزة أرضنا”، وما درى بأن كلماته على كل لسان الآن.

يلا نعمل للوطن يلا ما نضيع زمن .. أصلو ما دايرين تمن، وهو يخوضه أبطال معركة الكرامة لإنهاء تمرد “آل دقلو”، واستعجال عودة الحياة الآمنة المستقرة التي يستحقها شعب السودان.

شاهد “عزة أرضنا”:

رصد وتحرير – “النيلين”