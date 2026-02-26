صحة الخرطوم تحكم ضبط النقل الاسعافي لجودة واستدامة الخدمات

وأوضح د. محمد أحمد الشيخ، مدير إدارة المؤسسات العلاجية الخاصة، في تصريح صحفي أن إجراءات الترخيص جاءت بعد استيفاء كافة متطلبات الجاهزية الميكانيكية والطبية، عبر كوادر طبية وهندسية مؤهلة، مشيراً إلى حرص الإدارة على تطبيق الضوابط والمعايير لضمان تقديم خدمة إسعافية آمنة ومطابقة للاشتراطات الفنية.