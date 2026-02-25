رئيس لجنة المقاومة الشعبية اقليم دارفور يمتدح جهود والى جنوب دارفور ودعمه لمعركة الكرامة

ثمن رئيس اللجنة العليا للإستنفار والمقاومة الشعبية اقليم دارفور سعادة الفريق شرطة حقوقي عيسى آدم إسماعيل جهود والي جنوب دارفور الأستاذ بشير مرسال حسب الله ودعمه السخى لمعسكر المستنفرين في الموقع بالمواد الغذائية تتمثل فى عدد (100) جوال دقيق و(250) كرتونة صابون وعدد (6) عجول وعدد (20) جوال عدس وزيت الطعام والفول المصري وغيرها من المواد الغذائية دعماً لمعركة الكرامة لإعداد معسكر تدريب المستنفرين وتجهيزهم لتحرير البلاد من دنس المليشيا، شاكراً جهود والي جنوب دارفور وزيارته للمعسكر ودعمه اللامحدود ووقوفه الصلب تجاه الاستنفار والمقاومة الشعبية لإقليم دارفور.

ووجه الفريق شرطة عيسى إسماعيل صوت شكر وعرفان وامتدح دور والي جنوب دارفور واصافاً اياه برجل الشدة ودائما أياديه بيضاء وله إسهامات كبيرة وواضحة في دعم معركة الكرمة واسناد القوات المسلحة فى محاور العمليات.

سونا