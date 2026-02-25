غرب كردفان تشهد بدء الدورة التدريبية لهياكل ومتطوعي العون الإنسانى بالأبيض

​حيا الأمين العام لحكومة ولاية غرب كردفان الوالى بالإنابة الأستاذ إبراهيم يوسف عبد الرحمن، الإنتصارات التي حققتها القوات المسلحة والقوات المساندة لها فى معركة الكرامة.

جاء ذلك لدى مخاطبته اليوم بمدينة الأبيض انطلاقة الدورة التدريبية لهياكل ومتطوعى مفوضية العون الإنساني بالولاية التى تُقام تحت شعار (تجويد الأداء) فى خطوة تستهدف إعادة تنظيم العمل الإنساني ورفع كفاءة الكوادر لمواكبة تعقيدات المرحلة الراهنة.

وأشاد سيادته بالإجراءات التي اتخذتها المفوضية لإعادة ترتيب بنيتها المؤسسية وتأهيل منسوبيها، لا سيما فى ظل التحديات المتزايدة والإرتفاع الكبير فى أعداد النازحين الوافدين إلى مدينة الأبيض.

من جهته أكد مفوض العون الإنسانى بولاية غرب كردفان الأستاذ صبري يوسف جبارة جابر أن الدورة تمثل حجر الأساس لإعادة تنظيم أداء المفوضية وتنسيق الجهود مع إدارات مراكز الإيواء.

وأشار إلى أن أولويات المرحلة تشمل حوسبة بيانات النازحين وفق أنظمة حديثة، إلى جانب إعداد خطة استراتيجية لمرحلة ما بعد الحرب.

وكشف المفوض عن شروع المفوضية فى بناء شراكات فاعلة مع منظمات دولية ووطنية وقطاعات المسؤولية المجتمعية بالولايات، مؤكداً أن مخرجات الدورة ستُفعّل بصورة عاجلة لضمان أثر مباشر وإيجابى على المتأثرين بالنزاع.

سونا