اجتماع لتسريع إجراءات تصاديق موقع الميناء البري وسوق المواشي بالمناقل

بحثت اللجنة الفنية العليا لترحيل الأسواق بمدينة المناقل لمواقع دائمة ومستقرة في اجتماعها صباح اليوم برئاسة الأستاذ عبد الباقي الحسين عبد الباري، ممثل المدير التنفيذي، السبل الكفيلة لتسريع إجراءات تصاديق موقع الميناء البري بمربعات (9/10) شرق المناقل، في مساحة 35,252 متر مربع، وسوق المواشي في مساحة (6) فدان شمال المسلخ بمربع عتقي القطعة 1_293.

كما بحثت اللجنة مقترحي سوق المبيدات والقرارات.

وشدد الاجتماع على ضرورة تسريع الإجراءات لفك الاختناقات بسوق المناقل، وإيجاد مواقع بديلة لمواقف المواصلات مستقبلاً، وخلق أسواق بديلة بالمواصفات التي تحفظ حق التجار والمتسوقين، وتحمي الموارد من التسرب.

سونا