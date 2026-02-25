المدير العام لوزارة الزراعة بالخرطوم يتفقد سير العمل في تأهيل مشروع البان كوكو

وقف د. سر الختم فضل المولى عبد اللطيف، المدير العام لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية والري بولاية الخرطوم، اليوم، يرافقه المهندس عمر أحمد، مدير مشروع البان كوكو، على سير العمل في تأهيل مشروع البان كوكو، حيث اطلع على تركيب المحولات ووحدات التحكم والكابلات الجديدة في بيارة المشروع الرئيسية، والأعمال الجارية في تأهيل الترعة الرئيسية للمشروع.

وحث المدير العام الشركة المنفذة على إنجاز الأعمال بالسرعة المطلوبة، وبشر المزارعين بأن عودة المشروع إلى دائرة الإنتاج باتت أقرب ما يكون، شاكراً والي ولاية الخرطوم، الأستاذ أحمد عثمان حمزة، ووزارة المالية على توفير الميزانيات اللازمة لإعادة تأهيل المشروع، حتى يسهم في تحقيق الأمن الغذائي بالولاية.

وقد عبّر المزارعون عن ارتياحهم للخطوات الجارية لتأهيل المشروع.

تجدر الإشارة إلى أن المشروع يقع بمحلية شرق النيل، وتبلغ مساحته الكلية 4700 فدان، وكان قد تعرض لتدمير ممنهج بفعل مليشيا الدعم السريع المتمردة.

سونا