حسان الناصر: في بريد من يعلم!





لا تزال عقلية إدارة مؤسسات الدولة ” البيروقراطية” تدار بذات تركة الفترة الإنتقالية، التي حولت الدولة، إلى مجرد (بدلات وأحذية سوداء، وسيارات فارهة) والحصول على إمتيازات، بالإضافة إلى انحطاط أخلاقي.

مالم يكن هناك تضحيات واضحة كالتي شاهدناها في أطقم هيئة مياه ولاية الخرطوم، وقطاع الكهرباء، فإننا نساعد في تفكك الدولة، على القيادة الحالية أن تنظر بعين الإعتبار لهذه المسائل وعلى الفاعل السياسي الوطني التركيز أيضا والخروج من نفق الإستحقاق الزائف.

إننا نواجه تحدي مصيري في كافة الأصعدة، فالمعركة ليست عسكرية وحسب، وإنما هي إستراتيجية لمحو الدولة تماما وتأجيل أي نظرة نحو كافة المؤسسات يعني أننا نضع الحبل على عنقنا! و أكذوبة ما يسمى المناطق الآمنة تجتاحها الآن الأمراض ونقص الإمداد بالإضافة إلى غياب الإستراتيجيات البديلة و تلك بداية الإنهيار، دعك عن تلك التي سقطت في أيدي الغزاة!!

حسان الناصر