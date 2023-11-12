



السيد عمر الدقير بالله كاتب بوست من تلاتة فقرات عن تدمير كوبري شمبات في أحد أجزائه، واللي هو أمر لايُقارن بما حدث لنكبة السودانيين منذ انقلاب المليشيا الارهابية منذ ١٥ ابريل بسبب مشروع المليشيا غير السوداني، وغطائها المحلي.

السيد عمر الدقير ما استفزاه للكتابة والادانة والتحدث عن المدنيين ما حدث للمدنيين في نيالا وام كدادة وقرى ام روابة والانتهاكات بمعكسرات النازحين بزالنجي، واستمرار الابادة والقتل على الهوية واستهداف القيادات الاهلية والسياسية والمثقفين والرجال من السودانيين المساليت في أردمتا بغرب دارفور، والتنكيل المستمر، واغتصاب النساء، دة كله اختصره في “ما جرى في أردمتا بغرب دارفور”، وكأن ما جرى بأردمتا هو مجرد حالات اعياء نتيجة لارتفاع درجات الحرارة وانقطاع التيار الكهربائي، وحصار الفتيحاب والقصف المستمر للأحياء السكنية بمحلية كرري، مش دي فظائع وجرائم حرب تتعلق بحق بشر سودانيين في الحياة، ولا تقسيم معاناة السودانيين والتمييز بين المدنيين السودانيين بين من تستحق معاناتهم التضامن وانتهاكها التنديد، وهناك سودانيون معاناتهم لا تعني شئ لأنها لا تخدم غرض سياسي ضيق وساذج!!!

اللوثة الحقيقية هي لوثة الاستمرار في التغطية على جرائم المليشيا وارهابها للسودانيين والاستمرار في ذلك المسعى بتمويل وتحفيز ودعم خارجي، هو ومن معه يستمرون في غض الطرف عنه، او في افضل الظروف استخدام مثل هذه اللغة التحجيبية التواطئية. ما الذي يُجبر شخص كالسيد عمر الدقير في الاستمرا في هذا الاتجاه وهو غير مضطر؟!!!

#الدولة_باقية

Ahmad Shomokh