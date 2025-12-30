حالة دكتور ناجي: جزاء المعروف سبعة كفوف..

هذا مثل سائر في المنطقة العربية وصائر في السودان ، وحالة الدكتور ناجي مصطفى واعتقاله المستمر خير شاهد ودليل..

عندما خرج الدكتور ناجي بنفسه للدفاع عن وطنه وارضه واهله وجيرانه لم يكن مجبراً على ذلك ، بل وسابق للتعبئة العامة والاستنفار ، وانما حس وطني ووعي بالتحديات الماثلة وادراك بالمخاطر التي تستهدف الوطن والمواطن ، فهل يمكن مقابلة كل ذلك بالحبس المتطاول والاعتقال دون سبب وجيه أو توجيه تهمة ؟..

ألا تستحق المواقف الوطنية أن تعامل بإحسان ، وأقله اتباع الاجراءات القانونية الصحيحة واتاحة الحق في توجيه اتهام ومقابلة محامي والاتصال بالأسرة وتوضيح أسباب الاعتقال ؟..

الدكتور ناجي مصطفى نختلف أو نتفق معه هو حالة ، من الفعل ، قد يخطىء ويمكن مراجعته ومناقشته ، ولكنه ليس خائناً لوطنه أو شعبه أو مؤسساته ، بل كان في الصفوف المتقدمة واصيب مرة وأخرى فلا يستحق هذه المعاملة..

ولا نطلب هنا تمييزاً في التعامل ، وإنما الحد الأدني من الحق القانوني (توجيه اتهام وتقديم للمحاكمة).. هل هذا صعب ؟..

لا نود أن نذهب بعيداً حول افتراضات اعتقاله ، فقد اعتادت بعض أطراف الحكم المناورة بموقف والذهاب إلى آخر.. وهذا أمر معيب.. وعلى كل فإن مجرد القول بان دكتور ناجي تحدث في منبر ما وهو (بزي عسكري) لا يبرر اعتقاله المتطاول بقدر ما يكفي تقديمه لمحاكمة إن اقتضى الحال (هذا اقصى ما حصلت عليه في اطار سؤالي عن سبب الاعتقال)..

اطلقوا سراح دكتور ناجي مصطفى أو قدموه للمحاكمة..

د.ابراهيم الصديق على

29 ديسمبر 2025م