شاب سوداني: ياخ أنا والله اسف وبعتذر لكل كوز شتمته في حياتي





□ يا ناس أنا في حيرة من أمري، أنا مواليد 2000م، وبسمع بالكيزان الكيزان، أيام الثورة وبعد الثورة، وبقيت أكرهم بدون ما أعرف شنو الكيزان.

□ الأن أنا بشوف في الدعم السريع سرق عربيتنا، وكفت جدي كف، ونهب بيت جيرانا وبيتنا، وديل في نفس الوقت بحاربو الكيزان قالوا.

□ وبشوف شباب وجوهم نيرة، وبنشدوا أناشيد حماسية ودينية. □ شباب بدافعو عن البلد، وبتقدموا في الصفوف كما نشاهد.

□ وقالوا ديل الكيزان، يا جماعه أنا راسي داير يطرشق، إذا كان الكيزان البستشهدوا في المدرعات، وبدافعوا عن البلد الأن،

يا جماعه أنا راسي ده داير يطرشق معقولة ديل الكيزان.

□ ياخ أنا والله اسف وبعتذر لكل كوز شتمته في حياتي.

□ ربنا ينصركم ويثبت أقدامكم.

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