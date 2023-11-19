



عندما كنت أقول أن هذه الحرب لن تنتهي إلا بالبندقية فذلك لم يكن لأننا من عشاق الإقتتال والموت ولكن لأننا كنا نعلم أن هذه الفئة الباغية من مليشيا الغدر والخيانة لن تجنح السلم..

وعندما كنا نقول أن الاعلان عن موقف الحياد هو بالنسبة لنا موقف مرفوض ومدان لأن الإصطفاف خلف جيشنا هو الطريق الوحيد للخلاص من هذه المليشيا..

لتؤكد الأيام وتثبت صدق ما كنا نقوله وها هي الحركات المسلحة تعلن عن وقوفها في خندق واحد مع الجيش في معركة الكرامة قبلها سبقها بالاصطفاف المجاهدون والمستنفرون دفاعاً عن الأرض والشرف..

هذه الحرب رغم مأساويتها وخسائرها لكنها وحدت أبناء السودان الخلص وجمعت الصف الوطني من أجل هدف واحد هو الدفاع عن السودان شعباً وأرضاً وكل من يخرج عن هذا الإجماع هو عندنا عدو وخصم حتى يعلن التوبة ويعود لحظيرة الوطن..

الآن تتم أكبر عملية إستنفار بالعاصمة وعوم كان تقدر..

#ام_وضاح