اعتصام القيادة كان أكبر مظهر للفوضى والعبث في تاريخ السودان





آخر مرة قال فيها عسكري مخالف سعادتك كانت في اعتصام القيادة والذي كان أكبر مظهر للفوضى والعبث في تاريخ السودان. يكفي أن نتذكر من رموزه فارس النور ودسيس مان لنرى ذلك.

وماذا كانت النتيجة؟ ما زلنا ندفع ثمنها حتى الآن.

“مخالف سعادتك” في لحظة الحرب تعني انهيار المؤسسة بالكامل ومعها كل البلد.

ما نريده من الجيش هو الانضباط والعمل كمؤسسة بفعالية وبقوة. نعم للنقد البناء الداعم وللمساند من موقع الثقة في الجيش وفي قيادته، وفي النهاية آراءنا هي مجرد آراء وليست وحياً منزل، قد نكون على خطأ وتقديرات قيادة الجيش هي الأصح. على الأقل هذا احتمال وارد.

وعموماً لا نحتاج محمد صديق أرعن آخر يخالف التعليمات. دا كلام فارغ وطفولي. كيف تراهن على انقلاب يقوم به شخص مجهول أنت لا تعرف عنه أي شيء، فقط تتمنى أن يكون هو ود المقعنة المنتظر! طيب ماذا لو كان هو أيضاً عميل آخر يريد شق الجيش وضربه وتفكيكه؟

حليم عباس

