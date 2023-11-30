تبيان توفيق: تعقيب على حديث العطا





أظن أن الأمر كان سيخرج بصوره أجمل لو أن الناطق الرسمي للقوات المسلحة أو وزير الخارجية أو رئيس مجلس السيادة خرج بخطاب مبثوث به نقاط محدده توضح للشعب السوداني مآلاته وتضع المحيط الإقليمي والدولي أمام حقيقة ما يتعرض له السودان كان يمكن أن يكون الخطاب رسمياً كامل الدسم كبيان يُعبر عن كيان الدوله السودانيه ويعكس أن هنالك مؤسسات فاعله تتعمل مع معطيات الأمر وفق المطلوب !! كان يمكن أن يكون خطاباً مُبوب مثرود مسنود بدلائل تضع الجميع أمام حقيقة الحرب الدائره وأخطاء الدول والتنظيمات السياسية والمنظمات التي تنشط في دعم تمرد مليشيا الدعم السريع !!

أظن أنه لو بدى كذلك كان يستوجب إصدار قرارات في لحظتها تؤكد جٍدية السودان وعدم تهاونه في التعامل مع كل من يمس أمن السودان ومواطنييه!! أبسط قرار بمكن تلاوته بإسم الجيش السوداني والشعب والحكومه!!

إستدعاء سفير دولة الإمارات وكينيا وتشاد ثم بعدها إتخاذ إجراءات وقرارات #تعليق عمل السفارتين لحين مراجعة دولهم موقفها تجاه السودان وشعبه !!

إصدار أوامر قبض غيابية على كل من يبرر ويدعم التمرد وعلى رأسهم عضوية مركزية قوى الحريه والتغير المركزي وكل المنظمات التي يتستر خلفها التمرد مع إصدار قانون الطوارئ العاجله والمحاكمات المستعجله بأقسى العقوبات المُفصله ،، مع رفض التعاطي الإيجابي مع أي دوله تتعامل معهم كجهات مسؤوله !! لحين تعديل موقفها والعٍدول عن دعهما لتخريب السودان وتمزيقه!!

تحذير أي دوله من مغبة دعم تمرد مليشيا الدعم السريع التي تقتل الشعب السوداني وتهدم مقدرات الدوله السودانيه وتسعى لطمس هويته !!

ثم بنهايته إستدعاء وطنية الشعب السوداني ورفع حسه الوطني ووضعه أمام التحدي وخلفه وإجباره بالهيبه المؤسسيه على قبول كل إفرازات ماقيل !!

هذه خواطر !!

تبيان توفيق الماحي أكد