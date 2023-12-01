



( بانوراما )

عندما تأسس نادي الشعبية الرياضي ببحري حينها بعض الدول لم تتحرر من الإستعمار و بعضهم لم يتحد و البعض الآخر لم يكن على خريطة المنطقة اساسا” .

تحدثت منذ بداية المعركة بأن هذه الحرب ليست بين الجيش و مليشيا آل دقلو بل هي حرب بين قواتنا المسلحة و بعض دول الإقليم و الشرق الأوسط .. و ذكرنا كثيرا” بأن اي دولة دعمت و مولت هذه المليشيا ستدفع ثمن ذلك بأغلى ما تملك و أن النار التي اشعلوها سوف يحترقون بها .

الكثير من السودانيين يجهلون قوة ما تملكه بلادنا من كروت وأدوات .. معظمنا جاهل تماما” بحجم قوة بلادنا الحقيقية و قوة أجهزتها و مؤسساتها العسكرية و الأمنية .. فمثلما امتصت قواتنا المسلحة صدمة المعركة فأن بقية اجهزتنا الإستخباراتية ايضا” امتصت الصدمة بإحترافية .

كل ما تسمعونه من ارقام و إحصائيات عن اعداد قواتنا المسلحة ليس حقيقيا” .. ولا حتى اعداد شبابنا المستنفرين .. ( كله طلس ) .. فالإحصائيات و الارقام الحقيقية أكبر بكثير .. بل تكاد تكون خرافية .

حديث الفريق العطا لم يأتي بجديد بل كله معلوم للعامة من قبل بداية الحرب .. و العطا لم يفصح عنه للعامة إلا بعد أن تأكد بأن اليد ( الطويلة ) و الأنياب ( الطاحنة ) ستبداء العمل .

نزار العقيلي