حسن إسماعيل: حبالهم وعِصيُّنا !!





□ قحط وحمدوك وبقية الأذناب سيظلون يراهنون على الخارج، الأمم المتحدة، والبعثات، والعواصم، وسنظل نراهن على الداخل، الشعب، والجيش، والمستنفرون، وأقلام الوعي

□ سيظلون يراهنون على دبي، وانجمينا، ونيروبي، وأديس، ووسنراهن على الخرطوم، وبحري، وأمدرمان، وكسلا، وعطبرة، والبورت، ومدني والقرى، والحلّال.

□ أسقطنا فولكر والبردعة من فوق ظهره، وأسقطنا البعثة ومخططاتها، والرباعية، والخماسية، والتسييرية، وفقأنا عيون حصان طروادة، وطردنا السامري وحمّلناه ( عِجلِه ) فوق ظهره الكسير.

□ المعركة ستستمر، حبالهم في أيديهم ( الشِمال)، وعصانا تحت ( إبطنا ) تبتسم في انتظار ( أن يلقوا)، فتلقف مايأفِكون… والعاقبة للمتقين.

حسن إسماعيل