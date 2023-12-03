رأي ومقالات

حسن إسماعيل: حبالهم وعِصيُّنا !!

2023/12/03
حسن اسماعيل
حسن اسماعيل

□ قحط وحمدوك وبقية الأذناب سيظلون يراهنون على الخارج، الأمم المتحدة، والبعثات، والعواصم، وسنظل نراهن على الداخل، الشعب، والجيش، والمستنفرون، وأقلام الوعي
□ سيظلون يراهنون على دبي، وانجمينا، ونيروبي، وأديس، ووسنراهن على الخرطوم، وبحري، وأمدرمان، وكسلا، وعطبرة، والبورت، ومدني والقرى، والحلّال.

□ أسقطنا فولكر والبردعة من فوق ظهره، وأسقطنا البعثة ومخططاتها، والرباعية، والخماسية، والتسييرية، وفقأنا عيون حصان طروادة، وطردنا السامري وحمّلناه ( عِجلِه ) فوق ظهره الكسير.

□ المعركة ستستمر، حبالهم في أيديهم ( الشِمال)، وعصانا تحت ( إبطنا ) تبتسم في انتظار ( أن يلقوا)، فتلقف مايأفِكون… والعاقبة للمتقين.

حسن إسماعيل

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