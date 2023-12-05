الحكم الأمريكي احتسب ضربة جزاء هنا وهناك





□ وفق قراءة أولية للعقوبات الأمريكية التي طالت الجنرالين والعميل طه؛ استطيع القول:

□ ربما بدأ لي أن الأمريكان يستعيرون المكر القديم لسيد الدكان؛ وهو يلاحق ثلاثة من الدائنين؛ ولكن المعني بالملاحقة أحدهم تعييناً، وقد جاء بالأثنين الآخرين ربما لرفع الحرج نوعاً ما.

□ لا شك أن العقوبات هي التالية بعد تلك التي طالت عبد الرحيم دقلو، وواضح أنها امتداد لها، وفق هذا وبالرجوع إلي التبرير الأمريكي لفرض العقوبات التي تمثل انحناءة أمام ضغوط الرأي العام الأمريكي تجاه انتهاكات المليشيا، فإن الوحيد المنخرط في سياق تلك الانتهاكات كما أكد ذلك التقرير الأمريكي، هو العميل طه عثمان، فهو المعني تحديداً بهذه العقوبات.

□ على هذا فإن الإشارة إلي الجنرالين جاءت في سياقات ليست ذات صلة مباشرة بانتهاكات الدعم السريع، وهي عندي ربما رفع للحرج.

□ إذن فقد احتسب الحكم الأمريكي ضربة جزاء هنا وهناك.

□ ربما اقول ايضا إن ادراج طه لا يخلو من رسالة مباشرة للطرف الأماراتي.

□ تضمين قوش ضمن العقوبات الأمريكية؛ رغم الخدمات الجليلة المتصلة التي قدمها للأمريكان، ينطوي على الحكمة القائلة بأن لا أحد يحتفظ بالبامبرز بعد استخدامه.

عصمت محمود أحمد