مدينة نيالا

حيث أصبح الخوف عنوان .. والخطف تجارة، والمواطن ضحية🛎️

1️⃣ تشهد مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور تصاعدًا خطيرًا في عمليات الخطف المنظّم التي تستهدف المدنيين، حيث يتم اختطاف المواطنين ثم التواصل مع ذويهم للمطالبة بدفع فدية مالية مقابل إطلاق سراحهم.

2️⃣ رافق هذه العمليات أسلوب جديد يتمثل في تصوير مقاطع فيديو للمختطفين، تحت التعذيب وهم في حالات نفسية سيئة، لاستخدامها كوسيلة ضغط وتهديد لإجبار الأسر على الدفع.

3️⃣ معلوماتنا تؤكد أن منفذي هذه العمليات جنود يتبعون لقوات الدعـ.ـم السريـ.ـع، مستفيدين من الهشاشة الأمنية في المدينة.

4️⃣ لم تعد عمليات الخطف حوادث معزولة، بل تحولت إلى نمط متكرر ومنظم، وأقرب لكونها قد أصبحت ظاهرة منتشرة جدا.

5️⃣ يتم توقيف الضحايا في الطرقات العامة أو اختطافهم من داخل منازلهم، وفي بعض الحالات من الأسواق ونقاط العبور داخل المدينة.

6️⃣ يُنقل المختطفون إلى مواقع احتجاز غير معلومة، ويُمنعون من أي تواصل مع العالم الخارجي إلى حين التواصل مع أسرهم.

7️⃣ يتم الاتصال بذوي المختطف وطلب مبلغ مالي محدد كفدية، والتعهد بإطلاق سراحه في حالة دفع الفدية، وقتله في حالة لم يتم دفع الاموال المطلوبة.

8️⃣ بهذا المعنى، لم تعد عمليات الخطف مرتبطة بدوافع أمنية أو عسكرية، بل أصبحت نشاطًا اقتصاديًا مباشرًا مرتبطًا باقتصاد الحرب، وتمارسه بعض المجموعات التي تنتمي لقوات المليشيا.

9️⃣ ما تشهده نيالا اليوم يمثل نموذجًا مكتملًا لاقتصاد الفوضى في ظل غياب الدولة، حيث تحولت القوة المسلحة إلى سلطة، والخطف إلى تجارة، والمواطن إلى ضحية.

🔟 نيالا لا تعيش فقط تحت سيطرة السلاح، بل تحت سيطرة الخوف، واستمرار هذا الوضع ينذر بانهيار اجتماعي كامل ما لم يتم وضع حد عاجل لهذه الجرائم.

محبة وسلام

#خال_الغلابة

#الجنود_المجهولين



محمد خليفة