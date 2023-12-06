حاج ماجد: نصيحتي لوجه الله





درج بعض الناشطين والصحفيين المحسوبين على الإسلاميين و – للأسف كلهم من إقليم واحد – منذ عدة سنوات و خاصة بعد سقوط نظام الإنقاذ و في إطار تناولهم لقضية دارفور على إستخدام لغة عنصرية بغيضة بل إن بعضهم لا يتورع من الدعوة صراحة إلى فصل الإقليم ، و خطابهم هذا يقابله في الجانب الآخر خطاب مماثل و أحياناً أكثر تطرفا درجت عليه مجموعات من أبناء دارفور التابعين للحركات المسلحة و خاصة حركة عبد الواحد محمد نور !!

للأسف فإن كلا الجانبين ينشران خطاب الكراهية و يعمقان الأزمة و يخدمان مشروع أعداء الوطن الرامي إلى تفتيته و تقسيمه !!

بعد تمرد مليشيا الدعم السريع في 15 أبريل الماضي و إشعالها للحرب المدمرة التي ما تزال نيرانها متقدة بدأت ذات الأصوات تتعالى و بصورة أكثر تطرفا و لكنها هذه المرة شملت جميع مكونات دارفور و أحياناً كردفان دون استثناء بعد أن كانت حملتهم موجهة ضد مجموعات محددة !!

في الآونة الأخيرة أصبحت سهام هؤلاء تنتاش الجميع حيث أصبح الإتهام بدعم التمرد يوزع على الكثيرين من قيادات و رموز دارفور و لم يسلم من ذلك حتى الإسلاميين ( رغم أن الوصف صحيح في حق بعضهم ) و لكن هالني و آلمني ما كتبه الأخ الطاهر ساتي أحد كبار الصحفيين – الذي أحترمه و أحترم قلمه – بالأمس مشككا في مواقف بعض الإسلاميين و من بينهم الأخ علي محمود وزير المالية الأسبق الذي أعرفه عن قرب و أعرف موقفه من التمرد منذ أول يوم و أعرف الجهود التي بذلها هو و مجموعة من قيادات دارفور لإقناع حميدتي بالعدول عما ينوي القيام به بل و تواصل سعيهم حتى بعد إندلاع التمرد مما جعل حميدتي يصنفه ضمن قائمة الأعداء لذلك تم الإعتداء على أبنائه و بيته من قبل قوات المليشيا في الأيام الأولى !!

( شخصياً تعرضت لذات حملة التشكيك هذه عندما وصفني أحد ناشطي السوشيال ميديا بأنني جنجويدي) !!

حملة التشكيك في موقف علي محمود و آخرين جاءت على خلفية ظهور نائب البشير الأسبق حسبو محمد عبد الرحمن في مناسبة زواج إبن أحد قادة التمرد !!

نصيحتي لوجه الله أرسلها إلى الطرفين من أصحاب خطاب العنصرية البغيضة و للإخوة الكتاب خاصة صناع الرأي بأن يكفوا عن المضي في هذا الطريق الذي يعمق الكراهية في المجتمع و لا يصب في مصلحة وحدة الوطن بل يخدم أجندة الأعداء الذين يريدون تفتيته إلى كيانات عرقية ضعيفة و ممزقة .

#كتابات_حاج_ماجد_سوار

5 ديسمبر 2023