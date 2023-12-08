مع الحلو حتى الأربعاء وعبدالواحد في كل الأحوال





يقاتل عبدالعزيز الحلو لأجل دولة علمانية وسودان جديد يكون فيه يوم الأربعاء عطلة للسودانيين بدلا عن الجمعة ويقاتل عبدالواحد محمد نور في كل الأحوال !

لا أعتقد أن قضية الحلو تمنع وقوف ألجيش معه ضد الدعم السريع هذه الأيام وبما فيها يوم الاربعاء وبما أن عبدالواحد يقاتل في كل الأحوال فلا بأس أيضا أن يقف مع رفاقه في الحركات المسلحة وهي في حال دفاع عن المواطنين في دارفور !

أن حركة عبدالعزيز الحلو الشعبية سودانية تختلف مع الدولة في قضايا محددة وحركة عبدالواحد هي الآخرى سودانية وان اختلفت مع الدولة في كل القضايا ولكن الدعم السريع في نسخته الحالية لا هو مجموعة سودانية خالصة ولا يقاتل لأجل قضايا سياسية وانما هي قوة تحارب للنهب والإغتصاب والقتل واحتلال بيوت الناس ومحاولة اختطاف الدولة السودانية كلها لذات الأغراض لذا فإن مواجهتها هي حرب كل السودانيين لحماية أنفسهم وبلادهم من هذا العدو العابر للحدود -كل الحدود بما في ذلك حدود الدين والأخلاق وتقاليد الحروب !

بقلم بكرى المدنى