



المرحوم نشر خطاب موجه للإيقاد، ولكن هل أرسله عبر البريد أم ألقاه كتسجيل فيديو مثل خطابه للأمم المتحدة؟

في كل الأحوال يبقى خطاب مجهول المصدر، أو كما قال البرهان.

بالنسبة لمضمون الكلام فما أسهل الإنشاء الطنانة. ولكن لماذا يُفرض هذا الحل السياسي عبر بندقية الدعم السريع وبشروطم طالما أنه حل سياسي شامل لكل السودانيين؟ لماذا يقبل الشعب السوداني بمليشيا مجرمة تبتزه وتساومه بقبول شروطها أو تخريب البلد واحتلال المدن وقتل المواطنين ونهبهم واحتلال مدنهم وبيوتهم وتهجيرهم. ما علاقة كل هذا بالحل السياسي الشامل؟

خطاب المليشيا ما يزال معطوناً في وحل ديسمبر؛ تريد حلاً سياسياً على مقاس ياسر عرمان وشلة قحت وهذا بحد ذاته أكبر دحض لهذا الخطاب.

لا يحق للدعم السريع وحلفاءه الحصول على مكافأة سياسية على الجرائم التي ارتكبوها بحق البلد والشعب. ولا يمكن ربط إنهاء الحرب باستحقاق سياسي لتحالف المليشيا-قحت. خطاب البرهان في القمة أكد على هذه النقطة وهي نقطة جوهرية.

إنهاء التمرد ووقف الجرائم وتحمل تبعاتها هذا مسار منفصل، تحسمه المفاوضات أو السلاح. أما الحل السياسي فهو مشروع كل الشعب السوداني يعقب إنهاء التمرد، يشارك فيه الجميع بدون وصاية من الخونة والعملاء بالذات؛ فهؤلاء يجب أن يشكروا الله لو استطاعوا الحصول على العفو.

حليم عباس