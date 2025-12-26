دقريس: كارثة انسانية وامتحان للأدعياء..

في غرب مدينة نيالا وعلى بعد 22 كم يقع سجن دقريس ، حيث حشرت مليشيا آل دقلو الارهابية أكثر من 14 ألف من المواطنين المختطفين أو النظاميين السابقيين أو أى المواطنين الذين تم الزج بهم انتقاماً أو ابتزازاً حيث تغيب الاجراءات القانونية أو الاوامر اللائحية ، علماً بان السجن سعته الفعلية 4 ألف فقط..

وتوفى عدد كبير من السجناء داخل السجن ومن بينهم اطباء ومهندسين ورجال اعمال واداريين وكان الاسبوع الماضي قد شهد وفاة ادم على أحد قيادات مليشيا آل دقلو المسماة مدنية..

وشكا مجموعات قبلية من الاعتقالات التعسفية لإخضاع قيادات مجتمعية وارغامهم على مسايرة المليشيا المتمردة (مرفق بيان في التعليقات)..

وكانت مصادر ميدانية قد كشفت عن وصول شحنات ضخمة من الفاشر تحمل مواطنين تم اعتقالهم..

وكشفت الأمم المتحدة ، وكذلك منظمات انسانية عن اختفاء 150 ألف من مواطني الفاشر بعد سيطرة مليشيا آل دقلو الارهابية ومرتزقتها وداعميها على المدينة..

ولا تتوفر في سجن دقريس أى خدمات علاجية أو رعاية صحية أو ابسط الحقوق الانسانية مثل التحقيق أو تقديمهم للمحكمة أو الاتصال بالمحامين أو حتى التواصل مع العائلات..

واستغل بعض ضباط مليشيا آل دقلو هذه الظروف لإبتزاز الأسر والعائلات تحت دعاوى إطلاق سراح الافراد مقابل مبالغ مالية كبيرة وتحويلات ، دون أى نتائج..

هذه الواقع المرير يكشف عن :

– طبيعة مليشيا آل دقلو البربرية المتوحشة وبعدها عن أى حس إنساني أو اخلاقي ،

– غياب المنظمات والجمعيات الانسانية ووكالات الأمم المتحدة لحقوق الانسان أو المنظمات الحقوقية بما فيها الصليب الأحمر والهلال الأحمر واطباء بلا حدود ،

– السقوط الاخلاقي والقيمي لأدعياء الحرية والعدالة والمتشدقين بالمواقف ، حيث يلوذون بالصمت أمام واقع فظيع وانتهاكات جسيمة..

د.ابراهيم الصديق على

26 ديسمبر 2025م

