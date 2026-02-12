هل أنت مبستن؟

من أكثر مثيرات القرف قادة أفارقة يتآمرون مع إستعمار أجنبي من قارات أخري لزعزعة وتفتيت دول أفريقية أخري. أين ذهب حس التضامن الأفريقي؟

لكن برضو أغرب لما أنت تكون في قيادة دولة ممتلئة حتي النخاع باحتقانات عرقية واقليمية قابلة للإنفجار في أي لحظة، وكمان عندك مشاكل حدودية دامية مع دول الجوار. في الحالة دي مصلحتك ومصلحة بلدك في تهدئة الملعب ودعوة جميع دول الأقليم إلي تبني عهد سلام وعدم تدخل في حروب الآخرين.

لكن نفهم شنو لو أنت بيتك من قزاز وتمشي تخلي الاجانب يعملو معسكرات تدريب وتشوين للحرب وقتل أخوتك في دولة جارة؟ أنت ما شايف أنو بيتك من قزاز وعندك مليون دولة معادية ووضعك الداخلي ممكن ينفجر في أي لحظة؟ ليه بتتصرف ضد مصلحة بلدك؟ هل أنت غبي؟ هل أنت عميل؟ هل أنت مرتشي؟ هل أنت مبستن (من إبستين)؟

معتصم اقرع