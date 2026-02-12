لماذا فشل الإتحاد الأفريقي والــ”إيغاد” والمنظمات الإقليمية في تحقيق السلام بالسودان؟

أشار مركز جنوب أفريقي للدراسات الأمنية إلى أن الإتحاد الأفريقي فشل في تحقيق السلام في العديد من الدول الأفريقية، بما في ذلك الوضع الراهن في السودان، وذلك بسبب الشعور بعدم الجدوى، وعدم تنفيذ اتفاقيات السلام السابقة في العديد من النزاعات الأفريقية، وعدم توحيد جهود الدول الأفريقية الكبرى في القارة، وأن الهيئة القارية، على غرار الأمم المتحدة، تركز على الإصلاحات الهيكلية في وقت ينبغي أن تركز فيه أكثر على ما أسماه “مواقف و تآزر الدول الإقليمية المحورية”.

فقد كتب ندوبويسي كريستيان آني، الباحث الرئيسي ورئيس مشروع حوكمة السلام والأمن الأفريقي في معهد الدراسات الأمنية مقالاً على موقع المعهد بعنوان “بعد عقد من إصلاح الاتحاد الأفريقي، لا يزال الأمن الأفريقي الجماعي بعيد المنال”، أعرب فيه عن أسفه لأن القادة أنفسهم الذين يستشهدون باستمرار ـ بأهمية “الحلول الأفريقية” يلجأون إلى الوساطة الخارجية في النزاعات ويتعاملون مع المبادرات الأفريقية على أنها اختيارية أو ثانوية.

وجادل بأن تدخلات الاتحاد الأفريقي في السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان وموزمبيق ومنطقة الساحل لا تزال هامشية، في ظل استعادة القوى الخارجية هيمنتها على المشهد الأمني الأفريقي، كما طرح سؤالاً مهماً حول الدور الذي كان ينبغي أن يضطلع به الاتحاد الأفريقي ولكنه أخفق فيه لأسباب عديدة.

وذكر الكاتب أن مسؤولاً رفيع المستوى في الاتحاد الأفريقي صرّح لموقع ISS Today بأن المشكلة لا تكمن في الهيكل التنظيمي، بل في “عدم كفاية دعم الدول الأعضاء للمبادرات الأفريقية”. وأعرب عن أسفه أيضًا لأن “القادة أنفسهم الذين يستشهدون باستمرار بـ”الحلول الأفريقية للمشكلات الأفريقية” يقوضون المبادرات الإقليمية ويسعون إلى وساطة خارجية في النزاعات، معتبرين التدخلات التي تقودها أفريقيا اختيارية أو ثانوية”. وأضاف أن هذا يقلل من نفوذ الاتحاد الأفريقي على الرغم من حضوره المؤسسي القوي، قائلاً: “ضعف التماسك يقوض جهود الاتحاد الأفريقي ومنع النزاعات الإقليمية، ويفتح الباب أمام التدخل الخارجي” إذ في عقده الأول، قاد الاتحاد الأفريقي عمليات الوساطة ودعم السلام بدعم من الدول الأعضاء.

وبحلول الوقت الذي بدأت فيه عملية الإصلاح في عام 2016، كان دور الهيئة القارية في الأزمات الكبرى قد بدأ بالفعل في التراجع. وتولت الأمم المتحدة إدارة البعثات في مالي وجمهورية أفريقيا الوسطى في عامي 2013 و2014 على التوالي. وفي عام 2016، تراجع مجلس السلم والأمن عن قرار نشر قوات حفظ سلام في بوروندي، مما أدى دون قصد إلى خلق حالة من النفور من المخاطرة بين أعضاء المجلس تجاه الموافقة على البعثات المستقبلية. وأُغلقت البعثة المشتركة بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور عام 2020، ولم يتبق سوى الصومال ببعثة نشطة – وإن كانت محدودة.

و في نفس الوقت اعتمدت عمليات دعم السلام في القارة على المانحين، فخلال الفترة من 2013 إلى 2023، قادت التجمعات الاقتصادية الإقليمية العديد من المبادرات الرئيسية، لا سيما عمليات دعم السلام، مفضلةً معالجة تحدياتها الخاصة بدلاً من انتظار توافق الآراء على مستوى الاتحاد الأفريقي. وقد تجلى ذلك في حوض بحيرة تشاد، وغامبيا، وليسوتو، وغينيا بيساو، وموزمبيق، وجمهورية الكونغو الديمقراطية. ولأن هذه التجمعات نادراً ما تتواصل فيما بينها، فقد أدت هذه التحالفات المؤقتة إلى تقويض الجهود الأفريقية الجماعية.

وتعمقت الانقسامات حول مدى قدرة المناطق على قيادة مبادرات السلام بشكل مستقل، نظراً لأهمية الاتحاد الأفريقي في مجال السلام والأمن في أفريقيا. وقد دفعت التوترات، كتلك التي نشأت بين الاتحاد الأفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) في مالي، إلى بذل جهود لتوضيح تقسيم العمل بين الاتحاد الأفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية كجزء من عملية الإصلاح.

وقد أدى هذا النقص في التماسك إلى تقويض جهود الاتحاد الأفريقي والجهود الإقليمية المبذولة للتعامل مع النزاعات، مما فتح الباب أمام التدخل الخارجي. ويُظهر شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية بوضوح مخاطر ضعف التماسك.

فعندما عادت حركة تمرد 23 مارس إلى الظهور في في عام 2021، تدخلت مؤسسات الاتحاد الأفريقي المختلفة بتنسيق محدود، نظرًا لانتماء جمهورية الكونغو الديمقراطية، كغيرها من الدول الأفريقية، إلى عدة تجمعات اقتصادية إقليمية. فقد نشرت جماعة شرق أفريقيا قوةً عسكريةً خلال الفترة 2022-2023، تلتها بعثة من الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي خلال الفترة 2023-2025. وانسحبت كلتاهما دون تعاون أو تحقيق مكاسب أمنية.

وطرح الكاتب سؤالاً وجيهاً: هل يسعى الاتحاد الأفريقي إلى تعزيز مكانته من خلال سياسات النفوذ بدلًا من قدرته على التأثير في الأطراف المتحاربة؟

في يونيو 2023، عقد الاتحاد الأفريقي اجتماعاتٍ لجماعة شرق أفريقيا، والجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي، والمؤتمر الدولي لمنطقة البحيرات الكبرى، والأمم المتحدة، وذلك في إطار خارطة طريق يقودها الاتحاد. ومع ذلك، خلال هذه الفترة، توسطت قطر والولايات المتحدة في اتفاقيات مؤقتة مع أطراف النزاع.

وعلّق الكاتب قائلًا إن من الواضح أن هذه الاتفاقيات تؤكد أن التأثير على الأطراف المتحاربة أهم من الجهة المخولة بالتوسط. وتُشير الديناميكيات الأخيرة إلى تحولٍ عن الأحداث السابقة التي ساهم فيها المؤتمر الدولي لمنطقة البحيرات الكبرى، وهو آلية إقليمية ضمن اتفاقية السلام والنظام الأفريقي، في حل النزاع.

وفي اجتماع عُقد في توغو في يناير 2026، اتفق المشاركون على إطار وساطة موحد لشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية تحت قيادة الاتحاد الأفريقي. تُعد هذه خطوة إيجابية، لكنها تُواصل نهج الاتحاد الأفريقي في تنسيق جهود الوسطاء الإقليميين والدوليين المتزايدة، في حين أن قدرته على التأثير على الوضع الراهن لا تزال محدودة.

لا يزال تأثير الأطراف المتحاربة منخفضًا.

وبالمثل في السودان، يقود الاتحاد الأفريقي جهودًا لتنسيق عمل الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، والأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأوروبي، وغيرها. ورغم أن اللجنة رفيعة المستوى التابعة للاتحاد الأفريقي والمعنية بالسودان قد سعت إلى تحقيق سلام مستدام من خلال إطار سياسي، إلا أن عملية الوساطة الأمريكية السعودية التي جرت عام 2023 أسفرت عن وقف مؤقت لإطلاق النار.

يُعد دور الاتحاد الأفريقي التنسيقي بالغ الأهمية، فهو يضمن توافق الوساطة مع الأطر والأهداف الأفريقية. لكن ثمة انطباعًا بأن الاتحاد الأفريقي يسعى إلى تعزيز مكانته من خلال الجغرافيا والسياسة المحلية بدلًا من قدرته على التأثير في أطراف النزاع. ويتعزز هذا الانطباع بسبب الدعم السياسي المحدود الذي تقدمه الدول الأعضاء لوساطة الاتحاد الأفريقي والتجمع الاقتصادي الإقليمي، مما يقوض مصداقيتهما وقدرتهما التفاوضية.

أي حلٍّ من الاتحاد الأفريقي يتطلب من الدول الأعضاء الاعتراف بالقيمة العملية للعمل الجماعي.

وتُدرك الأطراف المتحاربة والدول التي شهدت انقلابات، مثل مالي وبوركينا فاسو والنيجر، أعضاء مجموعة الدول الأفريقية، تراجع نفوذ الاتحاد الأفريقي نتيجة سنوات من القرارات غير المنفذة وعدم الرغبة في فرض عقوبات.

وبدلاً من التركيز على إصلاحات مؤسسية مطولة، ينبغي للاتحاد الأفريقي إعطاء الأولوية لإقناع الدول الأعضاء باستثمار مواردها الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية في المبادرات التي يقودها. والسؤال الحقيقي هو: كيف يُمكن تحقيق ذلك؟

يقول بريال سينغ، باحث أول في معهد الدراسات الأمنية: “يُمكن للاتحاد الأفريقي تحقيق دعم أكبر من الدول الأعضاء بالتركيز على الدول الإقليمية المحورية. فحتى لو حصل الاتحاد الأفريقي على دعم العديد من الدول الأفريقية لتفعيل اتفاقية السلام والنظام الأفريقية، فلن يُجدي ذلك نفعاً إذا كانت الدول الكبرى تعمل في اتجاهات مختلفة”.

المحقق – محمد عثمان آدم