رأي ومقالات

🔴 سقوط حمدوك والمليشيا بدون برشوت

2023/12/10

فشل مستشار الحكومة الإماراتية الجديد د.عبدالله حمدوك ، ووفد مليشيا الدعم السريع في الحضور و المشاركة في أعمال قمة دول منظمة الإيقاد ، رغم الواسطات التى تقدموا بها لأجل المشاركة ، كان آخرها طلب تقدم به المستشار حمدوك إلى رئيس جنوب السودان سلفاكير في دبي لحمله على متن طائرته لحضور القمة ، لكن تفاجأ حمدوك بمرض سلفاكير و عدم مشاركته في القمة ، حيث بعث بوزير الخارجية.

الأمر الذي دفع وزير الدولة بالخارجية الإماراتي شخبوط بن سلطان بالتوجه إلى جيبوتي ، للتاثير على قادة دول الايقاد و حماية المليشيا.

الغرفة الإعلامية المشتركة لقوى الحرية والتغيير المجلس المركزي والدعم السريع من مقر إقامتهم في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا ، حاولت إخفاء فشل حمدوك و الدعم السريع في حضور القمة عبر تسريب مفاده ان البرهان وافق على لقاء قادة المليشيا ، بينما الحقيقة أن البرهان أبلغ نظرائه باستحالة اللقاء دون تنفيذ منبر جدة ،وخروج الدعم السريع من منازل المدنيين في العاصمة الخرطوم وبقية مدن إقليم دارفور و كردفان.

قوى الحرية و التغيير والمليشيا ، تحاولان بالاشاعات تلميع مستشار الإمارات حمدوك ، الذي فشل في رئاسة السودان لعامان ، وفشل في قيادة الحرية والتغيير حتى انقسمت ، وفشل في التوفيق بينهما ، حتى اضطر الجيش لتصحيح مسار الثورة في 2021، وفشل حمدوك مجددا في اقناع لجان المقاومة في قبوله لاحقا باتفاق نوفمبر ، و فشل اخيرا في ذاته بعد كان رئيس وزراء لشعب تعدده (40) مليون نسمة ، أصبح رئيس تنسيقية لعدد (77) شخص في أديس أبابا ، و يريد فوق ذلك التوسط تحت رعاية الإمارات بين الجيش و الدعم السريع ، و هو يعرف أن الجيش يعلم بعلاقته بالدعم السريع ، و يعلم أن وساطته عبارة عن حصان إماراتي لدخول منبر جدة ، لذلك الفشل المرتقب لرئيس التنسيقية سيكون هبوط جديد بدون برشوت برفقته المليشيا المتمردة وأعضاء التنسيقية.

بشير يعقوب

مواضيع مهمة

علاج الحمى في الطب النبوي           مشكلة مص الإصبع          التفاح الأخضر .. فوائد

الضغط في العمل              كيف نتناول الكزبرة؟                ميكب خدود البشرة الداكنة

2023/12/10