



*مصروف الزوجة*

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد.

فالواجب على الزوج أن ينفق على زوجته بالمعروف؛ لقوله تعالى {لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله} وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية القشيري رضي الله عنه لما سأله: ما حق امرأة أحدنا عليه؟ قال “تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت” فيجب عليه أن يوفر لها طعاماً وإداماً وكسوة وسكناً وأثاثاً وآلة التنظيف، أعني ما تنظف به نفسها وبيتها وتتجمل به لزوجها، وليس عليه أن يعطيها مصروفاً خاصاً بها، بل هذا من تحكم النساء الذي لا أصل له في الشرع، والله الموفق والمستعان.

مكتبة فتاوى الشيخ عبد الحي يوسف