🔴 مشاهدات ومعايشة قطع الإتصالات في السودان : الحقيقة والفجيعة

(1) قطع الإتصالات فى السودان ولمدة طويلة كشف وقائع جديدة وأكد أفتراضات كانت مجرد أحاديث ونظرية ، وحاولت هنا رصد بعض تلك المظاهر ، وسأختم بإذن الله بنقطة ذات طابع أكاديمي عن مناهج (البحث الكيفي والكمي)..

وأول تلك الملاحظات هو هذا الإرتباط عميق لحياة الناس بالإتصالات ، فهى لم تعد وسيلة إتصال ، بل وسيلة تبادل منافع ودخلت فى كل مظاهر الحياة ، وخاصة التطبيقات ، فهى ليست تحويلات مالية وإنما منصات للدراسة وللتطبيب وللتجارب..

عندما صدر كتاب :

The Internet in every day life

بمشاركة كارولين هايثورن وهاري ويلمان عام 2002م ، كنا نظن ذلك نوعا من الخيال ، وفجأت ظهرت كتب :

The Internet of things

وتعددت صور تأثير الانترنت حتى اضحت جزءا من حياة الناس وتفاصيلهم اليومية..

اما الملاحظة الثانية ، فقد جلبت الانترنت وايقاع الحياة المتسارعة (اللهفة) ، وعايشت ذلك ، و مع أن الإتصالات لم تنعدم كليا ، فقد عادت شبكة سوداني بعد خمسة أيام للخدمة واصبح متاحا معرفة الأخبار ، فإن هناك حالة كبيرة من الإشفاق وخاصة لدي المغتربين ، وضجت منابرهم بالشكوى والضجر ، والمجتمع الذي كان ينتظر الخطاب لأكثر من شهر والبريد العاجل لإسبوع ، هو اليوم مشفق وقلق من إنعدام التواصل لأيام.. ولهذا تفسير مقلق ، وهو إنعدام الطمأنينة والأمن على البلد .. وشعور المغتربين بعدم الامان ، ولئن كان ذلك كذلك لأبناء الوطن ، فكيف هو شعور الآخرين (دول وشركات ومنظمات ومجتمعات ورجال اعمال) ، بالتأكيد أشد قتامة..

(2)

ثلاث نقاط جديرة بالتوقف عندها فى تفاصيل النت والشركات ، وأولها: هو مركزية الخدمات فى الخرطوم ، مع أن لبعض الشركات أكثر من (مقسم) ، ولكنها محصورة بين الخرطوم وبحري وحتى أمدرمان لم تحظ بواحد ، ولا نستطيع لوم الشركات ، فهذه تدابير عقل استراتيجي ، عندما كان الحديث عن شمول الإتصال ، لم نهتم بالقرب أو بالكيفية..

ثم كيف توسع الشركات إنتشار مقسماتها مع ظروف خدمات وطيران وكهرباء غير مناسبة ؟ ، علينا أن نخطط بعقل اكثر فاعلية ، كيف نؤسس وحدة ادارية فى اكثر من مكان (واقصد هنا دولة مصغرة أو عاصمة مصغرة) ..

والنقطة الثانية : هو المبادرة ، فمنذ بداية الحرب فى 15 ابريل 2023م ، كان الوقت كافيا لترتيب خيارات بديلة دون الوقوع فى المحظور ، وما تم فى 15 يوما ، كان يمكن إنجازه فى 9 شهور سابقة بطريقة أفضل

والنقطة الثالثة : هى ضعف العلاقات التبادلية بين الشركات والمؤسسات ، وسيادة مبدأ التنافس غير الحميد ، وهو نوع من إرث السياسات (الإحتكارية) و (التكويش) ، فبدلا عن المنافسة على تطوير الخدمات وتعدد الخيارات ، فإن الشركات فى بلادنا تتنافس على قدرة (تقليل فرص نجاح بعضها البعض) ، ومثلا شركة سوداتل تحتكر خدمة الألياف الضوئية بنسبة 90% ، وناضلت ضد أيلولة 10% إلى شركة زين (صفقة شركة كنار) ، وشركة زين كانت ضد الرقم الموحد ، وتبادل الخدمة فى مناطق ضعف انتشار الشبكات الاخرى لإنها أكثر انتشارا ولإنها تملك جيلا حديثا ، وهكذا ، ولذلك لا يملك المواطن سوى خيار شبكة واحدة.. وهو ما كشفته هذه الأزمة بوضوح..

(3)

صورة أخرى لا تقل بؤسا عن سابقاتها ، وهو عدم الإهتمام بحياة الناس ومصالحهم ولا بالبنيات الأساسية ، لقد كشفت هذه الحرب عن عقم التفكير وضعف الولاء للوطن أو المواطن ، وبصورة ادق فإن مجموعة من الاشخاص يحملون أسلحة وقرروا حرمان المواطنين من حقهم فى الإتصال وتبادل المنافع (فقط اوقفوا مولدات الطاقة بالمقسم الرئيسي لشركة زين بجبرة) وتوقفت حياة الناس بهذه البساطة.. و كذلك فعلوا فى سوداتل ، ثم جلسوا بالخارج يرتشفون الشاي..

لقد ظلت الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية تناضل من أجل تقنين حق الإتصال ، بإعتباره مظهرا لحق التعبير وإبداء الرأى ، ومنذ سبعينات القرن الماضى تعالت أصوات العالم الثالث من اجل عدالة (الإتصال) ، حتى تأسس شعار (عالم واحد وأصوات متعددة) ، وحين أتسعت الفضاءات وتقارب العالم ، وفى غمرة مجادلات سياسية ، يتم بكل بساطة معاقبة جماعية للسودانيين كافة..

ومع كثرة الإنتقادات لهذه الخطوة ومع عظم تأثيرها على المواطنين وعلى إقتصاد البلاد فإنهم لا يأبهون ، فهم من عالم آخر ، جاءوا من (لا شىء ويريدون إحالة البلاد إلى لا شىء)..

(4)

وفى خاتمة ، هذه الإشارات ، اود أن أختم بقضية منهجية وإشارة عابرة ، والنقطة المنهجية هو إعتمادنا فى دراساتنا العليا على المنهج الكمي (نموذج العينة) ، وتجاهل كليا المنهج الكيفي (الذي يستند على المعايشة والمشاهدة) ، مع أن هذا الخيار الاخير أكثر مصداقية وموثوقية من العينة ومؤثراتها ، وأقرب للحس الإنساني ، ومثلا تأثير الإتصالات هذه يمكن أن يروى تفاصيلها مواطن بسيط فى اطراف البلاد ، عن انقطاع مصاريفه أو تأخير جواز سفره أو فقدان خبر مريضه..الخ.. وذلك شأن يتطلب سعة فى الطرح..

أما الإشارة العابرة فهى منصات التواصل الإجتماعي ، ورغم انقطاع الإتصال ، فإن (التايم لاين) لم يتأثر بذات الحجم ، واقصد بها الفيسبوك وتويتر ، وظلت الوتيرة عالية ، ولكن حدث غياب للمحتوي الإخبارى ، وهذا معناه أن (تطبيق واتساب) هو منصة تبادل الأخبار أو المطبخ ، بينما الفيسبوك وتويتر هى منصات نشر ، وهذا جدد قناعتى بان (الواتساب) ليس محل بناء القناعات ، وإنما تبادل المعلومات ، فلا تكثروا الجدل العقيم فيه ، هناك منتديات أوسع وجمهور اوسع بالخارج..

وأختم بالقول ، إن هذه فجيعة كبيرة وإنتهاك عظيم لحقوق الناس ، ولا يمكن إعتبارها هدفا عسكريا ، لم تغير فى ميدان المعركة أو تعطي ميزة تفضيلية ، ولابد من تقديم شكوى ضد هؤلاء الرعاع من مليشيا الدعم السريع وقادتهم ، وهى الجريمة الأكثر ألما بعد تهجير المواطنين من بيوتهم وإحتلالها وسرقتها..

حفظ الله البلاد والعباد..



د.ابراهيم الصديق على

4 مارس 2024م ..