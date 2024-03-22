سلطة ودولة المقاومة الشعبية





*منذ الدفقة الأولى واندلاع المقاومة الشعبية قلنا إنها الحزب الكبير لأهل السودان وصاحبة المشروع الوطني الحاكم*

*المواطن السوداني اليوم يمثله من يدافع عنه في صفوف المقاومة الشعبية -اخوه -ولده -قريبه بأي درجة من الدرجات وتمثله نفسه التى تحمل السلاح*

*المواطن السوداني-في عمومه- لا يمثله حزب ولا حركة ولا حاضنة ولا سلطة*

*المواطن السوداني تمثله المقاومة الشعبية وهي السلطة وهي الدولة*

*أن سلطة المقاومة الشعبية بشرعية حق الدفاع عن الوجود وعن الحقوق تحتاج الى ترتيب والى إعلان من يهمه الأمر والى من يهمه الأمر سلاح!*

*المقاومة الشعبية تحتاج إلى خطوتين شجاعتين*

*الأولى تنظيم نفسها بشكل حاكم في كل الولايات وصولا للمستوى الاتحادي وليس هناك سلطة إلا للمقاومة*

*الثانية التمسك بسلاحها دائما*

*أن مجالس المقاومة الشعبية يجب أن تكون هي السلطة الوحيدة والحقيقية الحاكمة في هذه المرحلة وحتى تستقر البلاد -حاكمة وحامية*

*كل ثروات السودان يجب أن تصبح تحت عين ومراقبة ويد المقاومة الشعبية وكل في موقعها*

*المقاومة الشعبية بعد معركة التحرير يجب أن تضطلع بترتيب المؤتمر العام لحكم السودان والذي من خلاله يتم اختيار شكل الدولة والحكم الأمثل لها*

*السلاح بيد الجميع هو الضامن الوحيد وهو معادل توازن القوى الذي يحفظ الاستقرار ويحقق السلام*

*بقلم بكرى المدنى*